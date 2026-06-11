Bruch einer politischen Ära: Joschka Fischers scharfe Kritik an Gerhard Schröder

In einem Interview mit Sandra Maischberger räumt der ehemalige Außenminister Joschka Fischer mit den Vorstellungen von Altkanzler Gerhard Schröder auf und erklärt, warum dieser als Vermittler zu Wladimir Putin völlig ungeeignet ist.

Die politische Landschaft Deutschlands blickt derzeit auf ein bemerkenswertes und emotional aufgeladenes Ereignis zurück, das die tiefen Gräben innerhalb der ehemaligen rot-grünen Koalition offenlegt. In einer aktuellen Sendung bei Sandra Maischberger kam es zu einer öffentlichen und überraschend deutlichen Auseinandersetzung, bei der der ehemalige Außenminister Joschka Fischer seinem einstigen Chef, dem Altbundeskanzler Gerhard Schröder , die Leviten las.

Es geht dabei nicht nur um eine bloße Meinungsverschiedenheit, sondern um eine fundamentale Differenz in der Bewertung der aktuellen geopolitischen Lage und der Beziehung zu Russland, insbesondere im Hinblick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Spannungen zwischen den beiden Politikern, die über Jahre hinweg ein enges und vertrauensvolles Verhältnis pflegten, sind nun kaum noch zu übersehen.

Während Schröder in der Vergangenheit oft als jemand auftrat, der durch seine persönlichen Verbindungen nach Moskau eine Brücke bauen könne, sieht Fischer darin heute eine gefährliche Illusion. Der Anlass für diese scharfen Worte war eine erneute Reise Schröders nach Russland, die in der Öffentlichkeit und in politischen Kreisen höchst umstritten ist. Fischer hinterfragt in der Talkshow mit einer Mischung aus Spott und Bestürzung die Sinnhaftigkeit solcher Gespräche. Für ihn ist die Frage, worüber man überhaupt mit Putin reden könne, zentral.

Er betont, dass Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine gar nicht als solchen anerkenne, sondern ihn weiterhin als militärische Spezialoperation bezeichne. In einer Situation, in der der russische Präsident an seinen Zielen festhalte und keine Bereitschaft zu echten Kompromissen zeige, sei jeder Versuch eines Dialogs ohne klare Voraussetzungen nahezu sinnlos. Ein weiterer wesentlicher Punkt in Fischers Analyse ist die sich verändernde Rolle der internationalen Akteure.

Er stellt fest, dass durch den möglichen oder tatsächlichen Rückzug der Vereinigten Staaten von einer umfassenden Unterstützung der Ukraine die Hauptlast nun bei den europäischen Nationen liege. Fischer sieht dies zwar als eine notwendige und richtige Entwicklung, da Europa seine eigene Sicherheitsarchitektur stärken müsse, doch er warnt gleichzeitig davor, die Komplexität der Lage zu unterschätzen.

Es sei zwar leicht zu fordern, dass man mit Putin rede, doch die entscheidende Frage bleibe, ob Putin überhaupt die Absicht habe, in einem konstruktiven Sinne zu kommunizieren. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass Fischer die Rolle Schröders als informellen Kanal nach Moskau nicht nur kritisch sieht, sondern sie gänzlich ablehnt. Die persönliche Dimension dieses Konflikts verleiht der Debatte eine besondere Schwere.

Fischer betont zwar, dass er sieben Jahre lang eng und vertrauensvoll mit Schröder zusammengearbeitet habe und grundsätzlich niemand sei, der seinem ehemaligen Vorgesetzten nachtrete. Dennoch ist die Enttäuschung über den Weg, den Schröder eingeschlagen hat, unüberhörbar. Fischer erklärt offen, dass er die Auffassung seines Ex-Chefs überhaupt nicht teile und den gewählten Weg als nicht nachvollziehbar empfinde. Diese Worte markieren einen Wendepunkt in einer Männerfreundschaft, die einst das Symbol für die erfolgreiche Zusammenarbeit von SPD und Grünen war.

Die rhetorische Schärfe, mit der Fischer auf die Vermittlerrolle Schröders reagiert, lässt keinen Raum für Zweifel: Für den ehemaligen Außenminister ist Schröder als Brückenbauer zwischen dem Westen und dem Kreml endgültig disqualifiziert. Abschließend lässt sich sagen, dass die Diskussion bei Sandra Maischberger mehr als nur ein Schlagabtausch zweier pensionierter Politiker war.

Sie spiegelt den tieferen gesellschaftlichen und politischen Diskurs in Deutschland wider, in dem die naive Hoffnung auf persönliche Beziehungen zu autokratischen Herrschern endgültig der Realität eines harten Machtkampfes gewichen ist. Fischer macht deutlich, dass für eine erfolgreiche Vermittlung eine Person benötigt wird, die auf beiden Seiten akzeptiert und respektiert wird. Diese Voraussetzung sei bei Gerhard Schröder, aufgrund seiner Geschäftsbeziehungen und seiner Loyalität gegenüber Putin, nicht mehr gegeben.

Damit wird ein Kapitel der deutschen Diplomatie geschlossen, in dem man glaubte, durch Handel und persönliche Nähe einen Diktator zähmen zu können





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Joschka Fischer Gerhard Schröder Wladimir Putin Ukraine-Krieg Deutsche Außenpolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Heidelbeer-Schokoladen-BruchKnackiger Schokoladenbruch mit Heidelbeeren – fruchtig, intensiv und eine unkomplizierte Nascherei aus wenigen Zutaten.

Read more »

Dennis Schröder wirbt als Superheld für NiedersachsenDer Basketball-Profi Dennis Schröder wirbt als Superheld für das Bundesland Niedersachsen. Die Landesregierung hat eine Imagekampagne in Höhe von 10 Millionen Euro in Auftrag gegeben, um das Land als Wirtschaftsstandort sichtbarer zu machen. Dennis Schröder tritt in einem spektakulären Imagefilm selbstironisch in verschiedenen Rollen auf.

Read more »

Bundesregierung zu Yad-Vashem-Chef auf ukrainischer Feindesliste: „Vorgang nicht bekannt“Auf derselben „Feinde der Ukraine“-Liste stehen auch Gerhard Schröder und Sahra Wagenknecht. Nun trifft es den Chef von Yad Vashem. Wieso schweigt Berlin erneut trotz besseren Wissens?

Read more »

Nach Bruch mit Frankreich: Holt Deutschland mehr F-35-Jets aus den USA?Berlin sondiert nach dem Bruch mit Frankreich neue Wege. Im Gespräch sind mehr F-35-Jets, ein Einstieg bei GCAP oder eine deutsche Industrieallianz.

Read more »