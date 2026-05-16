Brüchende Rückmeldung für Kunden bei REWE und Edeka

Ein beliebtes Olivenöl wird aufgrund eines erhöhten Wertes an MCPD-Fettsäureestern von einem Brauverlust gerochen und voraussichtlich Rückruf abwickeln.

Alarm für Kunden bei REWE und Edeka! Ein beliebtes Olivenöl steht jetzt im Mittelpunkt eines brisanten Rückrufs. Betroffen : das "Bratolivenöl aus Kreta" der Ghorban Delikatessen Manufaktur im 750-ml-Kanister - Mindesthaltbarkeitsdatum 20.02.2027.

Der Grund ist ernst: Grenzwert deutlich überschritten! Durch einen auffälligen Wert an sogenannten MCPD-Fettsäureestern wurde eine Überverarbeitung festgestellt. Statt der erlaubten 1950 Mikrogramm pro Kilogramm (µg/kg) wurden satte 2386 µg/kg gemessen - rund 22 Prozent zu viel! MCPD-Fettsäureester entstehen bei der industriellen Verarbeitung von Ölen - vor allem bei großer Hitze.

Im Körper können sie sich in einen Stoff umwandeln, der in Tierversuchen Nieren schädigte und möglicherweise Krebs fördern kann. Besonders betroffen sind raffinierte Öle wie Bratolivenöl. Gute Nachricht: Klassisches, kaltgepressted Olivenöl enthält meist deutlich weniger dieser Stoffe





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MCPD Öl Grenzwert Betroffen Einwirkungen

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