Planen Sie Ihren Urlaub 2027 strategisch. BILD analysiert die Brückentage und zeigt, wie Sie aus 26 Urlaubstagen bis zu 53 freie Tage machen. Tipps für Ostern und Pfingsten.

Die Planungsphase für den nächsten großen Erholungszeitraum beginnt bereits im laufenden Jahr. Die Nachrichtenplattform BILD hat die Kalenderdaten für das Jahr 2027 detailliert geprüft und die Möglichkeiten zur Nutzung von Brückentagen analysiert. Das Ergebnis der Kalkulation deutet darauf hin, dass das kommende Jahr Arbeitnehmer, die eine klassische Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag absolvieren, bei der Feiertagsverteilung weniger gnädig behandelt als in früheren Jahren. Besonders auffällig ist, dass mehrere wichtige kirchliche und staatliche Gedenktage in die Wochenenden fallen.

Dennoch bleibt die strategische Planung von Freiräumen eine lohnende Angelegenheit. Durch die intelligente Verteilung des eigenen Jahresurlaubs können auch in solchen Jahren erhebliche Erholungsphasen geschaffen werden. Die Analyse von BILD zeigt auf, dass es durchaus möglich ist, aus 26 gesetzlich oder tariflich üblichen Urlaubstagen bis zu 53 Tage am Stück frei zu nehmen. Der entscheidende Mechanismus dabei ist der gezielte Einsatz der Urlaubstage an Werktagen, die ohnehin zwischen einem Feiertag und einem Wochenende liegen, um diese zu Brückentagen zu verbinden.

Also read Strompreis sinkt 2027: So viel Geld sparen Sie durch die neue Stromsteuer-Senkung wirklich

Der Ostergipfel: 16 Tage für 8 Urlaubstage

Der erste große Erfolg bei der Urlaubsoptimierung in 2027 ist an den Osternachfeiertagen zu verbuchen. Der Ostersonntag fällt in diesem Jahr auf den 26. März, während der Ostermontag auf den 29. März fällt. Diese Konstellation bietet die Chance für einen langen Block ohne Arbeit. Wer von Montag, den 22. März, bis Donnerstag, den 25. März, sowie von Freitag, den 30. März, bis einschließlich Sonntag, den 2. April, in den Urlaub geht, belastet sein Urlaubskonto nur mit acht Tagen.

Gegenüber dieser Investition steht eine Auszeit von satten 16 Tagen in Folge. Der Zeitraum erstreckt sich dabei vom 20. März bis einschließlich 4. April. Da der 20. und 21. März bereits auf ein Wochenende fallen, muss für diese Tage kein Urlaub angemeldet werden. Die Brücke schließt sich effektiv zwischen dem Wochenende vor Ostern und den Feiertagen sowie dem Wochenende danach. Dies ist die maximale Ausnutzung der Kalendergeometrie rund um das Osterfest.

Advertisement

Pfingsten und Christi Himmelfahrt: Mehr als drei Wochen

Auch im Mai 2027 ergeben sich interessante Möglichkeiten, die jedoch etwas mehr Urlaubstage erfordern. Zwar fällt der Tag der Arbeit am 1. Mai auf einen Samstag, was keine direkte Brücke zum Wochenende erlaubt. Doch die folgenden Feiertage ermöglichen es, den Mai komplett freizuhalten. Christi Himmelfahrt ist in diesem Jahr am Donnerstag, den 6. Mai, und Pfingstmontag am 17. Mai.

Wer die Arbeitstage zwischen diesen beiden Feiertagen sowie die Tage kurz vor und nach dem Pfingstwochenende nutzt, kann bis zum 23. Mai durchgehend frei sein. Die Rechnung für diesen enormen Block von 23 Tagen in Folge erfordert insgesamt 13 Urlaubstage. Dies ist zwar die härtere Währung, bietet aber die Gewissheit, mehr als drei Wochen uninterrupted Erholung zu genießen. Für diejenigen, die ihr Urlaubskonto schonen wollen, bietet BILD auch die Option an, nur die Hälfte des Blocks zu nutzen.

Strategische Kurzurlaube minimieren den Verbrauch

Nicht jeder braucht oder möchte einen so langen Block freinehmen. Wer den persönlichen Verbrauch an Urlaubstagen gering halten möchte, kann auf gezielte Kurzurlaube zurückgreifen. Christi Himmelfahrt am 6. Mai 2027 fällt auf einen Donnerstag. Wenn Arbeitnehmer den darauffolgenden Freitag, den 7. Mai, als Urlaubstag anmelden, entsteht für nur einen Urlaubstag ein Vier-Tage-Wochenende.

Ähnlich verhält es sich beim zweiten großen Pfingstfeiertag. Mit der Anmeldung von vier Urlaubstagen lässt sich ein Block von neun freien Tagen am Stück realisieren. Dieser Zeitraum erstreckt sich vom 15. bis zum 23. Mai. Diese Strategie ist besonders attraktiv für Personen, die ihren Jahresurlaub über das gesamte Jahr verteilen wollen, anstatt ihn auf wenige große Blöcke zu konzentrieren. Sie maximiert den erholsamen Effekt pro verbrauchtem Urlaubstag.

Advertisement

Jahresende bietet keine Brückentage für Fünftagewochener

Am Ende des Kalenderjahres 2027 sieht die Lage für Arbeitnehmer mit einer klassischen Arbeitswoche von Montag bis Freitag jedoch deutlich schlechter aus. Hier ist nichts zu holen, da die Feiertage in die Wochenenden fallen. Der erste Weihnachtsfeiertag fällt auf den 25. Dezember, einem Samstag. Folglich liegt der zweite Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember auf einem Sonntag.

Auch der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist in diesem Jahr auf ein Wochenende gefallen. Arbeitnehmer profitieren also nicht von zusätzlichen freien Arbeitstagen durch diese vier Feiertage im Jahresverlauf. Die Analyse von BILD unterstreicht zudem, dass diese Berechnungen primär für die Fünf-Tage-Woche gelten. In einigen Bundesländern gibt es zusätzliche Feiertage, wie zum Beispiel Fronleichnam, die die Möglichkeiten zur Urlaubsoptimierung regional erweitern können. Wer diese länderspezifischen Unterschiede nutzt, hat potenziell noch mehr Spielraum.