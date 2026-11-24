Berlin hat 2027 einen zusätzlichen Feiertag im März, den fast alle anderen Bundesländer nicht haben. Wie liegen in diesem Jahr die Brückentage?

Brückentag e in Berlin 2027: An diesen Terminen gibt es ein verlängertes Wochenende Berlin hat 2027 einen zusätzlichen Feiertag im März, den fast alle anderen Bundesländer nicht haben.

Wie liegen in diesem Jahr die Brückentage?sowie der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag. An insgesamt fünf Terminen fallen die Feiertage entweder auf einen Montag oder einen Freitag, weshalb auch ohne Brückentage ein langes Wochenende ansteht. An einem weiteren Termin gewinnt man in Berlin mit einem Brückentag vier freie Tage am Stück.seit 2019 als gesetzlicher Feiertag. Lange war Berlin das einzige Bundesland, 2023 hat aber auch Mecklenburg-Vorpommern den Termin als Feiertag eingeführt.

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Hier der Überblick:In Berlin gibt es 2027 nur einen Termin, an dem sich mit einem Brückentag ein langes Wochenende gewinnen lässt:Der Tag der Arbeit ist 2027 an einem Samstag und bietet daher keine Möglichkeit für einen Brückentag. Der Tag der Deutschen Einheit fällt 2027 auf einen Sonntag. Es kann also kein Brückentag genommen werden.