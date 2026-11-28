Vor 30 Jahren wurde der Bruder von Diana Ross brutal ermordet. Bis heute ist der Fall ungeklärt und die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen.

Diana Ross ist ein Weltstar und steht immer noch auf der Bühne. Doch eine Familientragödie überschattet ihre schillernde Mega-Karriere. Sie stand auf den größten Bühnen der Welt, feierte mit den Supremes und später als Solokünstlerin gigantische Erfolge.

Doch hinter dem Glamour erlebte Diana Ross eine Familientragödie, die kaum grausamer sein könnte. Vor 30 Jahren wurde ihr jüngerer Bruder Arthur „T-Boy“ Ross gemeinsam mit seiner Ehefrau ermordet. Am 22. Juni 1996 machten Polizisten in Oak Park bei Detroit eine schreckliche Entdeckung.

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In einem Keller lagen die stark verwesten Leichen des Ehepaars. Beide waren gefesselt und geknebelt, Plastiktüten waren über ihre Köpfe gezogen worden. Die Obduktion ergab: Arthur Ross und seine Frau Patricia Ann Robinson waren erstickt. Die Ermittler gingen davon aus, dass die beiden bereits seit mindestens drei Wochen tot waren.