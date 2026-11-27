Zach Hickerson berichtet über den unbeschwerten letzten Abend seiner Schwägerin Hayden Panettiere am 15. August vor ihrem tödlichen Unfalltod. Details zur Obduktion und den Ermittlungen.

Zach Hickerson blickt zurück auf einen Abend, der in jedem Detail normal und voller Lebensfreude wirkte, der sich jedoch wenige Stunden später in ein unerwartetes Trauma verwandelte. Der 38-jährige Bruder des Schauspielers Brian Hickerson, des Partners der verstorbenen Schauspielerin Hayden Panettiere, gibt im Interview mit dem US-Portal TMZ ein detailliertes Bild der letzten gemeinsamen Minuten. Bis zum frühen Morgen des 16. August gab es für ihn keinerlei Hinweise auf eine nahende Katastrophe, die das Leben der 36-jährigen Ikonin von Hollywood abrupt beenden sollte. Die Erinnerung an diese Nacht prägt ihn bis heute, da sie im krassen Gegensatz zu der Tragik steht, die am darauffolgenden Morgen in ihrem Apartment in Los Angeles auf ihn zukam.

Unbeschwerte Stimmung und Schmuck als Symbol

Zach Hickerson erinnert sich an den 15. August als den wahrscheinlich unbeschwertesten Abend, den er in den vergangenen acht Jahren mit Hayden und Brian verbracht hat. Er beschrieb die Schauspielerin als vital und glücklicher denn je, wobei seine Beobachtungen sich auf ihr physisches und emotionales Erscheinungsbild konzentrierten. Seine Augenzeugenberichterstattung zufolge hatte Hayden zu diesem Zeitpunkt so viel Farbe in den Augen und im Gesicht wie nie zuvor. Sie wirkte bei vollem klarem Verstand und strahlte eine positive Energie aus, die jegliche Sorge bei ihren Besuchern ausräumte.

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Während des gemeinsamen Zusammenseins lachten die drei über alte Geschichten und tauschten Neuigkeiten aus ihrem jeweiligen Leben aus. Ein besonders markanter Moment in dieser Phase war das Auspacken eines Geschencks: Hayden hatte neue Ohrringe von einem Schmuckunternehmen erhalten. Sie zeigte diesen Schmuck ihrer Familie voller Vorfreude und besprach bereits lebhaft, wie sie die neuen Stücke zukünftig kombinieren wollte. Für Zach war dies ein klares Zeichen für ihren optimistischen Geisteszustand und ihr Interesse an der weiteren Gestaltung ihres Alltags, was die Annahme einer bevorstehenden Gefahr völlig ausschloss.

Letzte Worte und geplante Zukunftsvisionen

Als Zach das Apartment verließ, gestaltete sich die Verabschiedung wie bei jedem anderen Abend zuvor, frei von dramatischen Untertönen oder Warnsignalen. Das Letzte, was er zu dem Paar sagte, bestand aus zwei einfachen, liebevollen Sätzen: Er bat sie, ihm zu schreiben, sobald sie aufgestanden wären, und versicherte ihnen seiner Liebe. Mit diesen Worten verließ er das Gebäude, ohne einen einzigen Gedanken an negative Entwicklungen oder verborgene Probleme zu verschwenden.

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Die Pläne für die folgenden Tage waren bereits fest im Kopf der Gruppe verankert und unterstrichen die Normalität der Situation. Gemeinsam beabsichtigten sie, am nächsten Mittag zu essen und anschließend einen Besuch auf einem Golfsimulator zu machen. Zach wachte am nächsten Morgen mit der festen Erwartung auf, einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Woche vor sich zu haben. Zudem stand in naher Zukunft die Feier ihres Geburtstages an, ein Ereignis, das alle Beteiligten mit positiven Gefühlen verbanden und das nun für immer unerfüllt bleiben würde.

Entdeckung der Leiche und offizielle Ermittlungen

Die Idylle wurde in den frühen Morgenstunden des 16. August brutal durchbrochen, als Zach Hickerson wieder im Apartmentkomplex der Schauspielerin eintraf. Diesmal fand er Hayden Panettiere leblos vor. Die sofort herbeigerufenen Rettungskräfte konnten trotz aller Bemühungen keine Lebenszeichen mehr feststellen und die Schauspielerin für tot erklären. Der Schock, der den Bruder der Familie bei diesem Fund traf, stand in einem extremen Kontrast zur heiteren Stimmung des Vorabends, was die Verwirrung und den Schmerz über den plötzlichen Verlust noch verstärkte.

Die nachfolgenden offiziellen Untersuchungen führten zu einem klaren, wenn auch schmerzhaften Ergebnis. Die Behörden stufden den Tod von Hayden Panettiere als Unfall ein. Eine Autopsie ergab, dass sie an einer Überdosis verstorben war. In ihrem Körper konnten Fentanyl sowie weitere Substanzen nachgewiesen werden. Die Polizei schloss ihre Ermittlungen im Oktober ab, womit die medizinische und rechtliche Aufklärung des tragischen Vorfalls offiziell abgeschlossen ist. Für die Hinterbliebenen bleibt die Erinnerung an den letzten glücklichen Abend ein tröstlicher, aber auch schmerzhafter Teil ihrer Geschichte.