In der Küche gibt es viele Begriffe, die oft synonym verwendet werden. Doch was ist der Unterschied zwischen Brühe, Fond und Bouillon? Wir erklären die Unterschiede und warum selbst gekochte Brühe oder Fond mehr Geschmack in die Küche bringen.

Wenn Brühe langsam vor sich hin köchelt, wird jede Küche zur Wohlfühlzone. Doch im Supermarkt oder im Rezept tauchen plötzlich drei Begriffe auf - Brühe , Fond , Bouillon .

Was ist was? Viele werfen alles in einen Topf. Dabei gibt es klare Unterschiede - auch wenn die Basis oft gleich ist. Brühe kennen die meisten aus der eigenen Küche.

Fleisch, Knochen, Gemüse oder Gewürze werden in Wasser gekocht. Sie geben ihr Aroma ab. Zurück bleibt eine würzige Flüssigkeit, die pur als Suppe schmeckt oder als Basis für andere Gerichte dient. Gemüse- oder Hühnerbrühe wärmt, stärkt und ist ein echtes Küchen-Multitalent.

Risotto, Eintöpfe, Soßen oder Schmorgerichte bekommen durch Brühe mehr Tiefe. Der Begriff Bouillon stammt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt Brühe. Oft werden beide Wörter gleich benutzt. Es gibt aber einen Unterschied - auch wenn die Zubereitung ähnlich ist.

Eine Bouillon bleibt ein bis zwei Stunden auf dem Herd. Sie köchelt länger und schmeckt dadurch intensiver als eine Brühe. Der Fond gilt als edlere, intensivere Variante der Brühe und spielt vor allem in der gehobenen Küche eine wichtige Rolle. Der Unterschied zur Bouillon liegt wieder in der Kochzeit.

Knochen, Gemüse und Fleisch werden noch länger eingekocht - je nach Rezept zwischen drei und zwölf Stunden. Beim Fond geht es weniger um kräftige Würzung. Ziel ist es, möglichst viel Aroma und Tiefe zu gewinnen. Salz wird deshalb oft nur sparsam oder gar nicht verwendet.

Durch das lange Auskochen entsteht ein besonders intensiver Geschmack. Die Flüssigkeit reduziert sich stärker. Deshalb ist Fond im Vergleich zur Brühe und Bouillon meist etwas dickflüssiger und hat einen hohen Nährwert. Fertigprodukte sind bequem.

Doch selbst gekochte Brühe oder Fond bringen deutlich mehr Geschmack in die Küche. Schon Gemüsereste, Kräuterstiele oder Knochen reichen für einen aromatischen Sud. Das ist außerdem nachhaltig. Statt Reste wegzuwerfen, entsteht etwas Köstliches.

Wer einmal erlebt hat, wie intensiv ein selbst gemachter Fond schmeckt, merkt den Unterschied sofort - und riecht ihn in der ganzen Küche





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