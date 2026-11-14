Bruno Fernandes und Manchester United: Verhandlungen zum neuen Vertrag laufen weiter

Bruno Fernandes bleibt bei Manchester United, obwohl der aktuelle Kontrakt ausläuft. Die Verhandlungen mit dem portugiesischen Mittelfeldstar dauern an.

Bruno Fernandes bleibt weiterhin im Fokus von Manchester United, da sein auslaufender Vertrag keine Einigung ermöglicht hat. Der portugiesische Nationalspieler hatte im Sommer ein Verlängerungsangebot bereits abgelehnt und auch die erneuerte Klub-Offerte mit verbesserten Konditionen überzeugte ihn nicht. Wie die Sportzeitung The Athletic berichtet, konnten sich der Mittelfeldakteur und das Management erneut nicht auf einen neuen Kontrakt einigen.

Konflikt um Gehalt und Laufzeit

Die zentralen Streitpunkte in den Gesprächen zwischen Bruno Fernandes und Manchester United bleiben das geforderte Gehalt sowie die geforderte Laufzeit des neuen Vertrags. Beide Seiten befinden sich in einer Position, in der keine Kompromisse gefunden wurden, um den Konflikt zu lösen. Die Verhandlungen sollen jedoch in den kommenden Wochen fortgesetzt werden, um eine Einigung zu erzielen, die beiden Parteien zusagt. Der aktuelle Vertrag enthält eine Option, die es Manchester United ermöglicht, den Kontrakt des portugiesischen Spielers um ein Jahr zu verlängern.

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Statistik und vergangene Konflikte

Seit dem Jahr 2020 ist Bruno Fernandes für Manchester United aktiv und hat in dieser Zeit eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Insgesamt bestritt der 32-Jährige 341 Pflichtspiele für die Red Devils und steuerte dabei 113 Tore bei. Im Vorjahr wurde er zudem zum Spieler des Jahres in der höchsten englischen Spielklasse gewählt. Trotz dieser Erfolge gab es in der Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten mit dem mittlerweile gefeuerten Trainer Michael Carrick. Der Briten führte die Mannschaft nach einer 1:4-Niederlage in die Kritik, woraufhin die Differenzen öffentlich wurden.

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Reaktion auf den Trainerwechsel

Bruno Fernandes reagierte auf Instagram auf den Rauswurf von Michael Carrick und veröffentlichte ein Foto, das ihn beim Händeschütteln mit dem ehemaligen Trainer zeigt. Der portugiesische Nationalspieler, der bisher 97 Einsätze für die Nationalmannschaft hat, vermerkte dazu lediglich: Danke für alles, Boss. Die beiden sollen ihre Differenzen im Anschluss beigelegt haben, was jedoch die Entscheidung des Vereins nicht aufhielt. Seit Freitag ist feststehend, dass Mauricio Pochettino der Nachfolger von Michael Carrick wird und das Training übernehmen wird.

Pochettino übernimmt und Tabelle

Der 54-jährige Mauricio Pochettino wird ab dem 18. November den Vertrag als neuer Trainer bei Manchester United antreten. Der Verein bestätigte, dass mit dem US-Fußballverband eine Vereinbarung getroffen wurde, die es ermöglicht, dass Pochettino und sein Stab nach Erfüllung ihrer Aufgaben bei der US-Herren-Nationalmannschaft freigestellt werden. Die aktuelle Situation bei den Red Devils ist angespannt, da das Team in der englischen Liga auf dem 18. Tabellenplatz steht. In den letzten 15 Pflichtspielen der Saison gelangen der Mannschaft nur drei Siege, was als zu wenig für die Ambitionen des Klubs gewertet wird.