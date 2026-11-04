Bruno Salvis 2,7 Tonnen schwere Pfennigsammlung

Der italienische Postbote Bruno Salvi sammelt seit Jahrzehnten jeden Cent. Seine 1,176 Millionen Münzen wiegen nun 2,7 Tonnen und bedrohen die Bausubstanz.

Der italienische Postbote Bruno Salvi aus der Stadt Urbania hat ein ungewöhnliches Hobby, das ihn zu einem lokalen Kult machte: Er sammelt seit Jahrzehnten jeden Cent, den er finden kann. Was als kleine Neigung begann, entwickelte sich zu einer gewaltigen Ansammlung, die mittlerweile ein echtes physikalisches Problem darstellt. Die Gesamtmenge seiner Münzen beläuft sich auf genau 1,176 Millionen Stück.

Gewicht von 2,7 Tonnen sprengt Treppenhaus

Die schiere Masse dieser Kupfersammlung hat drastische Konsequenzen für die Bausubstanz des Wohnhauses von Bruno Salvi gehabt. Eine einzelne Cent-Münze wiegt exakt 2,30 Gramm. Wenn man diese Masse auf 1,176 Millionen Münzen multipliziert, kommt man auf ein Gesamtgewicht von 2,7 Tonnen. Das entspricht 2710 Kilogramm reinem Kupfer, das Salvi über die Jahre angesammelt hat.

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Dieses enorme Gewicht führte dazu, dass sich im Beton des Treppenhauses seines Hauses erste Risse zeigten. Die Belastung war für die Architektur des Gebäudes zu groß geworden. Um die statische Integrität zu sichern, musste die gesamte Sammlung von ihren ursprünglichen Aufstellungsorten in die unteren Stockwerke verlegt werden. Die Münzen sind in 28 Glasballons aufbewahrt, von denen jeder ein Fassungsvermögen von 30 Litern hat.

Hilfe der Stadt Urbania und Tele2000 Reportage

Salvis Leidenschaft ist in seiner Heimatstadt Urbania weithin bekannt und wird von den Einwohnern aktiv unterstützt. Viele Menschen kannten sein ungewöhnliches Hobby und halfen ihm dabei, seine Sammlung zu vergrößern. Wenn Salvi auf der Straße unterwegs war oder den Anwohnern ihre Postsendungen zustellte, gaben ihm die Leute aktiv Centstücke in die Hand.

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Dieses Engagement wurde auch von den italienischen Medien wahrgenommen. Dem Fernsehsender Tele2000 erzählte der Postbote im Detail, wie sein Hobby entstand. Salvi erklärte, dass er, nachdem es die italienische Lire nicht mehr gab, mit den 1-Cent-Münzen begann. Ihn reizte vor allem die schiere Menge und nicht, besonders seltene oder wertvolle Münzen zu finden.

Salvi sagte im Interview, er wollte einfach sehen, wie weit er damit kommen würde. Diese Neugierde führte dazu, dass er kein einziges Centstück achtlos liegen ließ. Er nimmt das alte Sprichwort "Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert" sehr wörtlich und betrachtet auch kleinste Nennwerte als sammelwürdig.

Ziel von 1,5 Millionen und zukünftige Pläne

Trotz der Risse im Beton und der offensichtlichen Gefahr für die Bausubstanz denkt Bruno Salvi nicht an das Aufhören seiner Sammlung. Das Gewicht von 2,7 Tonnen ist für ihn nur ein vorübergehendes logistisches Problem, das er bereits durch eine Umverteilung in tiefere Etagen gelöst hat.

Sein nächstes konkretes Ziel ist klar definiert. Salvi möchte mit seiner Sammlung auf eineinhalb Millionen Münzen kommen. Bisher hat er 1,176 Millionen erreicht, das bedeutet, dass er noch 324.000 Centstücke nachlegen muss.

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Wenn die Münzen weiterhin im Umlauf bleiben, wie es der Postbote hofft, plant er sogar, noch darüber hinauszugehen. Die Sammlung von Bruno Salvi bleibt somit ein faszinierendes Beispiel für die Kraft der Gewohnheit und die lokalen Besonderheiten Italiens.