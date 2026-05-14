Bruns Insolvenz: Mitbewerber Clemens Hoping übernimmt verbliebenen Standorte und Mitarbeiter

Landmaschinen-Spezialist Bruns hat Insolvenz angemeldet, weil das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage geraten war. Clemens Hoping übernimmt die verbliebenen Standorte und Mitarbeiter von Bruns. Das Angebot umfasst nicht nur den Verkauf von Land- und Baumaschinen, sondern auch Kommunal- und Reinigungstechnik, E-Bikes und die dazugehörigen Reparaturen, Umbauten, Lackierungen und Wartungen.

Im Januar meldete Landmaschinen-Spezialist Bruns Insolvenz an, weil das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage geraten war. 170 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Jetzt vermeldet das Unternehmen die Übernahme durch Mitbewerber Clemens Hoping.

Es bleiben zwar nicht alle Standorte, dafür aber alle noch verbliebenen Mitarbeiter! , den Zuschlag. Zwei der insgesamt sieben Standorte in Rastede und Rhede wurden geschlossen. Die Filiale in Langenstein wurde an den Landmaschinen-Hersteller CNH verkauft.

Unternehmen Fakt ist: Mit Übernahme der verbliebenen vier Standorte in Cloppenburg, Bösel, Haren und Aurich-Sandhorst und der zuletzt laut NWZ noch 122Hoping übernahm die Geschäfte, Gebäude, Anlagen und Vermögen von Bruns bereits am 1. Mai. Das im Jahr 1897 gegründete und in fünfter Generation geführte Familienunternehmen sieht sich für Zukunft gut aufgestellt – trotz der schwierigen Lage in der Laut Bruns möchte Clemens Hoping den gewohnten Service an den aufgekauften Standorten erhalten und weiter ausbauen.

Das Angebot umfasst nicht nur den Verkauf von Land- und Baumaschinen. Neu dazu kommen dann auch Kommunal- und Reinigungstechnik sowie E-Bikes und die dazugehörigen Reparaturen, Umbauten, Lackierungen und Wartungen





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