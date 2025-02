Brüssel von Drogenbanden erbarmungslos heimgesucht: Tote und Fluchten in U-Bahn-Tunneln

Brüssel wird von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Drogenbanden liefern sich heftige Auseinandersetzungen, die in mehreren Schießereien mit Todesopfern resultieren. Menschen flüchten in U-Bahn-Tunneln, während die Polizei die Ermittlungen aufnimmt.

Die belgische Hauptstadt Brüssel wird von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Seit mehreren Tagen kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden. In der Nacht auf Sonntag ereignete sich erneut eine tödliche Schießerei. Bei einem Schusswechsel im von Drogenkriminalität geplagten Brüsseler Stadtteil Anderlecht wurde eine Person getötet. Die Staatsanwaltschaft in Brüssel teilte mit, dass die Schüsse am Samstagabend in der Nähe der U-Bahn-Station Clemenceau abgegeben wurden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen. Bereits in der vergangenen Woche gab es in Brüssel vier Schießereien, bei einer davon kam ebenfalls eine Person ums Leben. Menschen flüchteten sich am frühen Morgen in U-Bahn-Tunnel, als zwei bewaffnete Männer mit automatischen Gewehren schossen. Wegen des Polizeieinsatzes musste der U-Bahn-Verkehr sowie Straßenbahnlinien unterbrochen werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird nach mehreren Tätern gefahndet. Im Interesse der laufenden Ermittlungen wollen die Behörden keine weiteren Kommentare abgeben. Der Bürgermeister von Anderlecht, Fabrice Cumps, sprach im Rundfunksender RTBF von einem „Krieg zwischen Gangs“, die ihre Territorien verteidigen wollten. Drei der bisher vier nächtlichen Schießereien ereigneten sich in dem Viertel in der Nähe des Brüsseler Südbahnhofs, wo die internationalen Eurostar-Züge abfahren. „Wir müssen die juristischen Ermittlungen intensivieren, um die Netzwerke und ihre Drahtzieher zu zerschlagen“, sagte Cumps der Nachrichtenagentur Belga. In dem Stadtteil gab es in der Vergangenheit immer wieder Einsätze gegen Drogenhändler. Belgien gilt mit seinem Containerhafen Antwerpen als eines der Haupteinfallstore für Kokain und andere Drogen in Europa. Die Vorfälle in Brüssel setzen die neue belgische Regierung unter dem flämischen Rechtsnationalisten und früheren Antwerpener Bürgermeister Bart De Wever unter Handlungsdruck. Sie hatte eine „Null-Toleranz-Politik“ gegen Drogenbanden versprochen. Im vergangenen Jahr gab es laut Polizei 92 Schießereien in Brüssel, bei denen neun Menschen getötet und 48 weitere verletzt wurden





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DRUGSRING VIOLENCE BRUSSELS BELGIUM CRIME GOVERNMENT POLICE INVESTIGATION

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schießerei in Brüssel: Polizei fahndet nach vermummten Schützen in U-Bahn-TunnelnDer U-Bahn-Verkehr in Brüssel wird am Mittwoch teilweise lahmgelegt. Die Polizei fahndet nach Schüssen vor einer Station nach den Verdächtigen.

Weiterlesen »

Brüssel: Polizei sucht nach Schüssen Verdächtige in U-BahnVideoaufnahmen aus Brüssel zeigen bewaffnete Männer am Eingang einer Metrostation. Die Polizei sucht sie und legt den öffentlichen Verkehr in Belgiens Hau...

Weiterlesen »

Brüssel: Schüsse vor U-Bahn-Station – Polizei jagt zwei SchützenIn Brüssel ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Schusswechsel vor einer U-Bahn-Station gekommen. Zwei Schützen mit Sturmgewehren sind auf der Flucht.

Weiterlesen »

Brüssel: Schüsse vor U-Bahn-Station – Polizei jagt zwei SchützenIn Brüssel ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Schusswechsel vor einer U-Bahn-Station gekommen. Zwei Schützen sind Medienberichten zufolge auf der F...

Weiterlesen »

Vorfall mit Sturmgewehren: Nach Schüssen vor Station: U-Bahn in Brüssel fährt wiederIn Brüssel kommt es am Morgen zu einer Schießerei: Zwei Männer geben Schüsse mit Sturmgewehren ab - die Tat wird von einer Überwachungskamera gefilmt. Über einen U-Bahn-Tunnel gelingt den Tätern die Flucht.

Weiterlesen »

Bahn: Bahn baut in Düsseldorf - Auswirkungen bis ins RuhrgebietDüsseldorf (lnw) - Für Bauarbeiten sperrt die Bahn einen Monat lang einen Teil der stark befahrenen Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg. Betroffen

Weiterlesen »