Ein Berliner und ein U-Bahn-Enthusiast steigen hinab in die Unterwelt. Eine schräge Reise zu den schönsten, schrägsten Bahnhöfen der Hauptstadt.

Ein Berliner und ein U-Bahn-Enthusiast steigen hinab in die Unterwelt. Eine schräge Reise zu den schönsten, schrägsten Bahnhöfen der Hauptstadt. Den lieben langen Tag mit der U-Bahn durch die Gegend fahren: Es gibt Leute, die das freiwillig tun.

Schönheit liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in dessen Herzen. Denn seien wir mal ehrlich: Es mag zwar Menschen geben, die es reizend finden, ihrAber diese Menschen sind nun mal Proleten, und nur einem Tropf fiele es ein, sie für den Tempeldienst am Altar der Schönheit vorzuschlagen.kann man auf Dauer nur überleben, indem man alles Hässliche verdrängt, es tief unter den Sedimenten der eigenen Seele begräbt.

Advertisement

Und im Gegenzug offen bleibt für die Strahlen von Licht, die hier und da durch den Alltag brechen, und sei es auch noch so unwahrscheinlich. Man muss auf die Suche gehen und darf dabei keine Angst haben, seine Haut zu riskieren. Hunde, wollt ihr ewig leben?