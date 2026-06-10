Brutale Messerattacke in Belfast: Asylbewerber versucht Mann zu enthaupten, schwere Unruhen folgen

Ein 44-jähriger Mann wurde in Belfast von einem sudanesischen Asylbewerber lebensgefährlich verletzt. Der Angreifer soll versucht haben, ihn zu enthaupten. Die Tat löste pogromartige Ausschreitungen gegen Ausländer aus. Das Opfer wird als schutzbedürftig beschrieben. Der Täter war erst kürzlich zugezogen, polizeilich nicht vorbelastet. Die Motive sind unklar.

Stephen O. , ein 44-jähriger Mann, wurde am Montagabend in Belfast Opfer einer brutalen Messerattacke . Ein 30-jähriger Asylbewerber aus dem Sudan soll versucht haben, ihn mitten auf der Straße zu enthaupten.

Nur das beherzte Eingreifen von Passanten verhinderte die grausame Tat. Stephen O. erlitt schwere Verletzungen an Hals, Rücken und Augen und befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Der Angreifer wurde überwältigt und festgenommen. Er war im September 2023 aus Paris nach Belfast gekommen und hatte Asyl beantragt.

Er erhielt eine fünfjährige Aufenthaltsgenehmigung bis 2028. Nach bisherigen Erkenntnissen war er polizeilich nicht vorbelastet, und ein terroristischer Hintergrund wird ausgeschlossen. Die genauen Motive für die Tat sind noch unklar. Der Angriff löste in der nordirischen Hauptstadt schwere Unruhen aus.

Es kam zu pogromartigen Ausschreitungen gegen Ausländer. Randalierer griffen nicht nur Immobilien an, sondern auch Einsatzkräfte, die zur Beruhigung der Lage eingesetzt wurden. Die Krawalle hielten bis in die Nacht an. Nachbarn beschrieben das Opfer als schutzbedürftig.

Stephen O. war erst kürzlich von Schottland nach Belfast gezogen und lebte allein in einer Sozialwohnung. Er soll auf einem Ohr taub gewesen sein und bereits in der Vergangenheit Vandalismus an seiner Wohnung erlebt haben. Ein Jahr vor derattacke war sein Fenster von einem Drogensüchtigen eingeworfen worden. Berichten zufolge stand für ihn bereits ein Umzug in eine andere Wohnung der Sozialbaugesellschaft an.

Der Täter soll erst eine Woche vor der Attacke in dieselbe Sozialwohngegend gezogen sein. Die Tat ereignete sich gegen 22.30 Uhr Ortszeit. Anwohner hörten Schreie und sahen, wie der Sudanese auf Stephen O. einstach. Als dieser zu Boden ging, kniete er sich auf ihn und soll mit einem Hurlingstock, einem typisch irischen Sportgerät, versucht haben, den Kopf abzutrennen.

Mutige Passanten eilten zu Hilfe, überwältigten den Angreifer mit Tritten und Schlägen und verhinderten so Schlimmeres. Die Polizei nahm den 30-Jährigen wegen versuchten Mordes fest. Er soll noch am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden. Die Behörden prüfen den Zusammenhang zwischen der Attacke und den anschließenden Unruhen, die sich gezielt gegen Ausländer und Asylbewerber richteten.

In der Bevölkerung herrscht Entsetzen über die Gewalttat, aber auch Sorge vor weiter eskalierenden zivilen Unruhen in der postconflict-Gesellschaft Nordirlands. Die Sicherheitskräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Die genauen Hintergründe der Tat bleiben weiterhin im Dunkeln, weder Persönlichkeitsmerkmale des Täters noch eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Opfer sind bislang bekannt. Gleichzeitig wird diskutiert, ob die Unterbringung von Asylbewerbern in Sozialwohnungen zu sozialen Spannungen beiträgt.

Die nordirische Regierung und die britische Zentralregierung in London sind unter Druck, klare Statements zu Integration und Sicherheit abzugeben. Menschenrechtsorganisationen warnen vor pauschalen Vorurteilen gegenüber Geflüchteten und fordern eine differenzierte Aufklärung der Umstände. Stephen O. kämpft weiterhin um sein Leben, während die Gemeinde Belfast mit den Folgen einer Gewalttat ringt, die tiefere gesellschaftliche Bruchlinien offenlegt





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