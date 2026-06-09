Brutale Messerattacke in Belfast: Mann versucht, Opfer zu enthaupten

Eine Messerattacke in Belfast hat Großbritannien erschüttert. Videoaufnahmen zeigen den Tathergang, bei dem ein Mann versucht, ein anderes Opfer zu enthaupten. Der Angreifer aus dem Sudan ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und das Motiv für die Tat ist unklar.

Eine brutale Messerattacke in der nordirischen Hauptstadt Belfast hat Großbritannien erschüttert. Videoaufnahmen der Tat verbreiteten sich rasant im Internet und zeigen den Tathergang in schockierender Deutlichkeit.

Der aus dem Sudan stammende Angreifer, geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt, wurde dabei gefilmt, wie er auf einem blutüberströmten Mann am Boden saß und die Faust in die Luft streckte, bevor er mehrfach mit einem Messer auf den Hals des Opfers einstach. Das Motiv für die Tat ist nach wie vor unklar, und es gibt keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund





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