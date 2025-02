Brutaler Angriff am Oberhauser Bahnhof: Zwei Reisende schwer verletzt

Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend am Oberhauser Bahnhof mehrere Reisende angegriffen. Einer der Angegriffenen wurde schwer verletzt und konnte in einen Zug flüchten, um die Polizei zu alarmieren. Die Täter flüchteten. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Am Montagabend ereignete sich am Oberhauser Bahnhof ein brutaler Angriff auf zwei Reisende. Gegen 19:45 Uhr wurden mehrere Personen, die auf ihre Zugverbindungen warteten, von zwei unbekannten Männern angegriffen. Die Situation eskalierte schnell und die Angreifer schlugen und traten auf einen 20-jährigen Deutschen ein, der schwer am Kopf verletzt wurde. Das Opfer konnte entkommen, indem es in einen einfahrenden Zug der Bayerischen Regiobahn flüchtete und dort die Polizei alarmierte.

Ein weiterer Reisender wurde ebenfalls angegriffen, stieß zu Boden, wehrte sich aber erfolgreich und brachte sich in Sicherheit. Die Täter flohen noch vor der Ankunft der Polizeikräfte in unbekannte Richtung. Die Bundespolizei konnte einen Zeugen in der Regionalbahn identifizieren, der den Angriff beobachtet hatte und berichtete, dass das zweite Opfer in Dinkelscherben aus dem Zug stieg. Die Ermittlungen der Bundespolizei konzentrieren sich auf gefährliche Körperverletzung. Bislang sind die Identität der Angreifer und die des zweiten Opfers sowie die möglichen Hintergründe des Angriffs unklar. Es ist nicht bekannt, ob es vorher eine Auseinandersetzung gab oder ob sich die beiden Geschädigten kannten. Der schwer verletzte 20-Jährige stammt aus dem Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise, die den Behörden bei der Aufklärung des Falls helfen können.





