Vier Täter erbeuteten in Berlin-Marzahn 100.000 Euro aus Hochzeitsersparnissen. Die Anklage sieht das Motiv in der Terrorismusfinanzierung für den IS. Zwei Angeklagte stehen vor Gericht.

Zwei junge Männer stehen seit fünfeinhalb Monaten vor dem Berliner Landgericht, weil sie an einem Vormittag im Juni die Wohnung einer Familie in Berlin-Marzahn stürmten. Bei dem brutalen Überfall erbeuteten die Täter insgesamt 100.000 Euro, die ein Bräutigam für seine bevorstehende Hochzeit und die Einrichtung einer gemeinsamen Wohnung gespart hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Mansur De. und Jasin D. besonders schweren Raub, gefährliche Körperverletzung sowie Terrorismusfinanzierung vor. Laut Anklageplänen war die Beute für die Ausreise nach Afghanistan gedacht, wo sich die Gruppe dem Islamischen Staat (IS) anschließen wollte.

Der Angriff auf die Familie in Marzahn

Der Überfall geschah am Vormittag des 12. Juni, als die beiden Angeklagten gemeinsam mit weiteren Männern in die Wohnung eindrangen. Zwei der Angreifer identifizierten die Staatsanwaltschaft als die heute 18 und 19 Jahre alten Angeklagten Mansur De. und Jasin D., die sich seit Jahren aus dem Kiez kannten. Die Täter trafen bewaffnet und maskiert ein und schrien zunächst "Polizei!", um den Familienvater zu verwirren, als dieser die Tür öffnete. Sobald der Mann die Wohnung betrat, wurde er sofort mit Pfefferspray attackiert und zu Boden gebracht, wie es in der Anklageschrift heißt.

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Gleichzeitig ging einer der Angreifer gewaltsam gegen die Ehefrau des Hausbesitzers vor. Er schlug sie mit dem Griff einer Pistole, was zu einer Platzwunde im Gesicht der Mutter führte. Der Vater sowie einer der anwesenden Söhne versuchten, die Situation zu kontrollieren, indem sie den Angeklagten Jasin D. festhielten und der eintreffenden Polizei übergaben. Mansur De. wurde von der Familie unmittelbar erkannt und kurz nach der Tat ebenfalls festgenommen. Beide befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Beute und angebliche Pläne für Afghanistan

In einem Schrank im Schlafzimmer der Familie fanden die Täter die Beute, die in einen Schal gewickelt war. Die gesamte Summe von 100.000 Euro stammte von dem Schwiegersohn in spe, der als Gastwirt tätig ist und das Geld für seine bevorstehende Hochzeit sowie die Einrichtung einer neuen Wohnung gesammelt hatte. Die Angaben der Familie wurden nach Ermittlungen der Polizei als nachvollziehbar eingestuft. Bei dem Überfall wurden neben der Mutter auch der Vater und einer der beiden Söhne verletzt, wobei die körperlichen Angriffe mit Pfefferspray und Schlägen mit einer Waffe ausgeführt wurden.

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Die Anklage geht davon aus, dass das geraubte Geld floss möglicherweise in Richtung der Terrormiliz Islamischer Staat. Die mutmaßlichen Räuber handelten in der Absicht, die Beute für eine Ausreise nach Afghanistan zu verwenden. Dort planten die Täter, sich der Terrororganisation anzuschließen. Diese Verbindungen werden als zentral für die Motivation der Tat gewertet und begründen den Zusatzvorwurf der Terrorismusfinanzierung neben den klassischen Delikten des schweren Raubs.

Strittige Tatabwicklung und Verteidigung

Im Prozess widersprechen sich die Aussagen der beiden Hauptangeklagten zur Rolle der anderen Mitwisser. Jasin D. gibt an, er habe nur Schmiere gestanden und den anderen Männern nicht aktiv geholfen. Der Mitangeklagte Mansur De. habe zuvor erwähnt, sie hätten einen Tipp für die Tat bekommen. Jasin D. behauptet weiterhin, zwei der anderen drei Männer nicht gekannt zu haben, die dann in die Wohnung gestürmt seien. Er habe sich nur an der Stelle befunden, um Wache zu halten, und versprochen bekommen, 2000 Euro dafür zu erhalten.

Während Mansur De. sich im Prozess möglicherweise anders verhält oder bereits geständig ist, wehrt sich Jasin D. gegen den Vorwurf der terroristischen Motivation. Er erklärte im Gerichtssaal, er wolle sich niemals dem IS anschließen. Gefundene Chats der Polizei deuteten seiner Aussage nach nur darauf hin, dass er sich "nur wichtig machen" wollte. Jasin D. bestreitet somit die schwere Anklage der Terrorismusfinanzierung und weist die Verbindung zur Terrorgruppe zurück, obwohl die Beute für die Ausreise nach Afghanistan vorgesehen war.

Rechtliche Folgen und weitere Verfahren

Die weiteren drei Männer, die an dem Überfall beteiligt waren, stehen nicht gemeinsam mit den beiden Hauptangeklagten unter Anklage. Zwei dieser Männer hat Jasin D. nicht gekannt, der dritte wurde von der Familie nicht identifiziert. Das Verfahren konzentriert sich aktuell auf die beiden inhaftierten Beschuldigten Mansur De. und Jasin D. vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft erwartet für die Tat besonders schwere Voraussetzungen aufgrund der Bewaffnung, der Maske und des terroristischen Hintergrunds.

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Die Familie der Opfer leidet weiterhin unter den körperlichen und psychischen Folgen des Überfalls. Die Verletzungen, darunter die Platzwunde der Mutter, sind sichtbare Zeichen der Gewalt. Das geraubte Geld, das für die Hochzeit der Tochter bestimmt war, ist nach dem Stand der Ermittlungen noch nicht vollständig sichergestellt. Die Frage, wie viel Geld tatsächlich für die Flucht nach Afghanistan verwendet wurde, bleibt ein zentraler Punkt der Aufklärung. Die Gerichtsverhandlung dauert an und wird voraussichtlich weitere Aussagen zu den finanziellen Transaktionen und den Kontakten zur Terrorzelle liefern.