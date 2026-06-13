Brutaler Überfall in Berlin-Marzahn: Täter geben sich als Polizisten aus und rauben 100.000 Euro

In einem Hochhaus in Berlin-Marzahn haben sich bewaffnete Täter als Polizisten verkleidet, eine Wohnung gestürmt und ein Ehepaar schwer verletzt. Sie erbeuteten etwa 100.000 Euro. Die Täter flohen, einer wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

In einem Hochhaus im Berliner Stadtteil Marzahn kam es am Freitagvormittag zu einem brutalen Überfall durch mehrere bewaffnete Täter. Die Täter hatten sich als Polizisten verkleidet und verschafften sich so Zutritt zu einer Wohnung im 17.

Stock. Die Wohnungsinhaber, ein Ehepaar, wurden bei dem Angriff schwer verletzt. Die Räuber erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld in Höhe von etwa 100.000 Euro und flüchteten. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr an der Poelchaustraße.

Als die Bewohner die Tür öffneten, stürmten die falschen Beamten in die Wohnung und setzten Reizgas ein. Die Frau erlitt eine Kopfverletzung durch den Griff einer Schusswaffe, ihr Mann wurde mit einem Stich verletzt. Während das Paar schwer verletzt am Boden lag, durchwühlten die Täter die Räume. Nach Informationen von BILD fanden sie die hohe Bargeldsumme.

Die anwesenden Söhne des Ehepaars leisteten Widerstand und konnten einen der Räuber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die anderen Täter flohen in einem roten Fahrzeug. Am Freitagnachmittag führte das Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Durchsuchung in einer Wohnung in der Alt-Friedrichsfelder Straße durch, nachdem der festgenommene Täter möglicherweise Hinweise gegeben hatte. Bei der Aktion, die auch einen Kellerraum umfasste, wurden jedoch keine weiteren Verdächtigen festgenommen.

Die Strafermittlungsbehörde hat den Fall übernommen, wie Staatsanwaltssprecher Michael Petzold bestätigte. Die Kriminalpolizei muss den genauen Tathergang aufklären und die Identität der flüchtigen Täter ermitteln. Spurensicherungskräfte sicherten unter anderem Blutspuren, die sich von der Wohnung bis zum Fahrstuhl im 17. Stock erstreckten.

Offen bleibt, warum sich die hohe Summe Bargeld in der Wohnung befand und wie die Täter davon wussten. Die Ermittlungen laufen





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