Brutales Mobbing in Jugendzentrum: 13-Jährige wird geschlagen und gedemütigt

Ein Handyvideo zeigt ein brutales Mobbing einer 13-Jährigen in einem städtischen Jugendzentrum. Die zierliche Sechstklässlerin wurde von einem Pulk Jugendlicher umzingelt und geschlagen, getreten und gedemütigt.

Ein Handyvideo zeigt ein brutales Mobbing einer 13-Jährigen in einem städtischen Jugendzentrum . Die zierliche Sechstklässlerin wurde von einem Pulk Jugendlicher umzingelt und geschlagen, getreten und gedemütigt.

Die Szenen landeten als Handyvideo im Internet und haben Schock und Angst in den Gliedern der Geschädigten hinterlassen. Die 13-Jährige erzählt von dem Horror, den sie erlebt hat, und von der Demütigung, die sie erlitten hat. Ihre Mutter kritisiert die Betreuer des Jugendzentrums, dass sie nicht reagiert haben. Die Stadt Hameln hat den Vorfall sehr ernst genommen und hat der Täterin und ihrer Familie ein unbefristetes Hausverbot erteilt.

Die Polizei ermittelt gegen die 15-Jährige wegen Körperverletzung und Bedrohung. Ein Mobbingexperte warnt davor, dass diese Gewaltszenen unter Mädchen mittlerweile trauriger Alltag in Deutschland geworden sind und dass Prävention und Aufklärung wichtig sind





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Mobbing Jugendzentrum Körperverletzung Bedrohung Polizei Stadt Hameln

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