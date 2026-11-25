Weihnachtsgeld kann Wünsche zum Jahresende in Erfüllung gehen lassen. Doch auf der Abrechnung bleibt oft weniger übrig als erwartet. Welche Abzüge den Nettobetrag bestimmen.

Brutto längst nicht Netto: Weihnachtsgeld: Wie viel kommt davon überhaupt bei mir an? Sich vom Weihnachtsgeld mal was Schönes gönnen? Besser, Sie warten, bis das Geld wirklich auf dem Konto ist.

Ansonsten könnte die Überraschung über Abzüge groß sein. Weihnachtsgeld oder Jahresendprämie sind für viele Beschäftigte willkommene Zuschüsse zum Jahresende. Endlich etwas mehr Spielraum für Weihnachtsgeschenke, einen Kurzurlaub oder vielleicht sogar den einen oder anderen Wunsch, der schon länger auf der Liste steht. Doch spätestens beim Blick auf die Gehaltsabrechnung folgt häufig die Ernüchterung: Von der angekündigten Sonderzahlung ist netto deutlich weniger übrig als gedacht.

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Warum denn das? Ganz einfach: Finanzamt und Sozialversicherung kassieren mit. Was von der Sonderzahlung übrig bleibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Grund ist einfach: „Weihnachtsgeld zählt zu den sogenannten sonstigen Bezügen und ist grundsätzlich voll lohnsteuerpflichtig“, erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.

Auch Sozialversicherungsbeiträge werden fällig. Der Arbeitgeber berechnet die Lohnsteuer dabei nicht einfach anhand des üblichen monatlichen Gehalts. Stattdessen wird zunächst die voraussichtliche Jahreslohnsteuer ohne und anschließend mit Weihnachtsgeld ermittelt. Die Differenz ergibt die Lohnsteuer auf die Sonderzahlung.

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Wie viel vom Weihnachtsgeld tatsächlich übrig bleibt, zeigt ein Beispiel: Ein lediger, kinderloser Arbeitnehmer aus Sachsen verdient monatlich 3.500 Euro brutto und erhält zusätzlich 1.750 Euro Weihnachtsgeld. Er ist evangelisch und gesetzlich krankenversichert. Bei einem angenommenen Krankenkassen-Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent erhält er nach Abzug von Lohnsteuer, Kirchensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen rund 916 Euro extra. Damit kommt nur etwas mehr als die Hälfte der Sonderzahlung tatsächlich auf seinem Konto an.

Wie viel der Prämie am Ende wirklich bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf dem Konto landet, kann von Einzelfall zu Einzelfall variieren. Das hängt unter anderem von der Steuerklasse, der Kirchensteuerpflicht, der Krankenversicherung, dem Wohnort und den Beitragsbemessungsgrenzen ab. Doch die einmal einbehaltene Lohnsteuer muss nicht der endgültigen Steuerbelastung entsprechen. Sie ist zunächst eine Vorauszahlung auf die.

Im Rahmen einer Einkommensteuerveranlagung wird die tatsächlich geschuldete Steuer ermittelt und die bereits einbehaltene Lohnsteuer angerechnet. Wurde zu viel einbehalten, gibt es Geld zurück. Wurde hingegen zu wenig gezahlt, fordert das Finanzamt eine entsprechende Nachzahlung ein. Wer also schon fest mit dem vollen Weihnachtsgeld gerechnet hat, sollte lieber einen Blick auf den Nettobetrag werfen.

Denn entscheidend ist nicht, was auf der Gehaltsabrechnung als Sonderzahlung steht, sondern was am Ende tatsächlich übrigbleibt. Veröffentlicht nach den redaktionellen Standards des Handelsblatts. Mehr Informationen finden Sie in unseren