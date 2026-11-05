BS-Banksysteme: Hauptversammlung 2026 vergleicht Vergütung und wählt Prüfer

Die Hauptversammlung der B+S Banksysteme prüft den Vergütungsbericht, entlastet Vor- und Aufsichtsrat und wählt neo CM Audit als Abschlussprüfer für 2027.

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft hat für ihre kommende Hauptversammlung einen umfassenden Tagesordnungspunkt-Katalog erstellt, der zentrale Governance-Themen abdeckt. Im Fokus stehen dabei die Billigung des Vergütungssystems, die Entlastung der Leitungsorgane sowie die Auswahl des externen Wirtschaftsprüfers für das nächste Geschäftsjahr. Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Compliance-Anforderungen des Aktiengesetzes zu erfüllen und die Transparenz gegenüber den Aktionären zu wahren.

Vergütungsbericht zur Erörterung vorgelegt

Vorstand und Aufsichtsrat der B+S Banksysteme haben den Vergütungsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/2026 fertiggestellt und zur Erörterung vorgelegt. Dieser Bericht dokumentiert detailliert die jedem Mitglied des Vorstands sowie des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung. Die Erstellung dieses Berichts ist eine jährliche gesetzliche Pflicht, die der Transparenz dienen soll. Der Abschlussprüfer hat den Bericht überprüft und mit einem entsprechenden Prüfungsvermerk versehen, um die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen.

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Da die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) die Voraussetzungen des § 120a Abs. 5 Aktiengesetz (AktG) erfüllt, wird der Bericht nicht zur verbindlichen Beschlussfassung über die Billigung vorgelegt. Stattdessen findet die Erörterung unter einem eigenständigen Tagesordnungspunkt statt. Eine formale Beschlussfassung ist hieraus nicht erforderlich, da es sich um eine reine Informations- und Diskussionsveranstaltung handelt. Die Unterlagen sind ab der Einberufung auf der Firmenwebseite einsehbar.

Entlastung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern

Ein weiterer zentraler Punkt der Agenda betrifft die Entlastung der Leitungsorgane für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/2026. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den einzelnen Mitgliedern des Vorstands die Entlastung zu erteilen. Dies bedeutet im juristischen Sinne, dass die Aktionäre den Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung akzeptieren und keine Schadensersatzansprüche aufgrund von Pflichtverletzungen im abgelaufenen Jahr geltend machen wollen.

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Gleichzeitig wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung für dasselbe Geschäftsjahr zu erteilen. Diese doppelte Entlastungsschleife ist bei deutschen Aktiengesellschaften Standard, um sowohl die operative Geschäftsführung als auch die supervisory Rolle des Kontrollgremiums abznicken. Die Aktionäre stimmen hierüber durch einen separaten Beschluss im Rahmen der Hauptversammlung ab.

Wahl des Abschlussprüfers für 2027

Für das kommende Geschäftsjahr 2026/2027 schlägt der Aufsichtsrat die neo CM Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Regensburg zur Wahl als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer vor. Die neo CM Audit GmbH ist eine etablierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die mit den Aufgaben der gesetzlichen Revision betraut werden soll. Der Aufsichtsrat nimmt gemäß § 107 Abs. 4 Satz 2 AktG zugleich die Aufgaben des Prüfungsausschusses wahr und hat vor der Unterbreitung des Vorschlags eine Unabhängigkeitserklärung der neo CM Audit GmbH eingeholt.

Es wurde bestätigt, dass der Wahlvorschlag frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist. Zudem wurde der Gesellschaft keine Klausel gemäß Artikel 16 Absatz 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt, welche die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung auf bestimmte Listen von Prüfern beschränken würde. Dies garantiert eine freie und unbeeinflusste Wahl durch die Aktionäre.

Vergütungssystem und Obergrenzen für Vorstände

Gemäß § 120a Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen Änderung oder mindestens alle vier Jahre. Die vorherige Hauptversammlung am 9. Februar 2023 hatte ein solches System gebilligt. Der Aufsichtsrat hat das System überprüft und mit Beschluss vom 23. Oktober 2026 beschlossen, es der Hauptversammlung erneut zur Billigung vorzulegen.

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Das现行的 Vergütungssystem besteht überwiegend aus fixen Bestandteilen und in geringem Umfang aus einer erfolgsbezogenen Komponente. Die Maximalvergütung für die Tätigkeit als Mitglied des Vorstands, einschließlich etwaiger Tätigkeiten in verbundenen Unternehmen, beträgt pro Vorstandsmitglied bis zu 450.000,00 Euro brutto. Dieser Betrag setzt sich aus einem fixen Anteil von zwei Dritteln und einem variablen Anteil von maximal einem Drittel der Maximalvergütung zusammen. Die Maximalvergütung umfasst alle Bestandteile, einschließlich einer etwaigen Ermessenstantieme.

Zusätzlich zu der Basisvergütung erhalten die Vorstandsmitglieder Nebenleistungen, deren Wert 45.000,00 Euro pro Geschäftsjahr nicht übersteigen darf. Die Gesamtvergütung eines Mitglieds des Vorstands für ein Geschäftsjahr, einschließlich der Nebenleistungen, ist damit auf maximal 495.000,00 Euro begrenzt. Sollte ein Vorstandsmitglied eine Vergütung von einem verbundenen Unternehmen erhalten, gilt dieser Betrag in dieser Höhe als Abgeltung des Vergütungsanspruchs gegenüber der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft. Das vollständige Vergütungssystem ist auf der Internetseite www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung abrufbar.