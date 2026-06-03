BSG Chemie Leipzig verpflichtet Luca Bürger - Abstiegskaskade in der Regionalliga

Luca Bürger wechselt vom ZFC Meuselwitz zur BSG Chemie Leipzig. Der Nichtaufstieg des FC Lok Leipzig führt zu einer Kettenreaktion mit Abstiegen für mehrere Vereine.

Die BSG Chemie Leipzig hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Luca Bürger , 29 Jahre alt, wechselt vom ZFC Meuselwitz zu den Leutzscher Grün-Weißen.

Der Stürmer war nach dem Abstieg der Thüringer aus der Regionalliga Nordost in die Oberliga nicht mehr zu halten und suchte eine neue Herausforderung. Der ZFC Meuselwitz hatte gehofft, dass der FC Lok Leipzig den Aufstieg in die 3. Liga schaffen würde, was den Klassenerhalt in der Regionalliga bedeutet hätte. Doch der Nordost-Meister scheiterte knapp und muss nun in der Regionalliga bleiben.

Dieser Nichtaufstieg hat weitreichende Folgen für mehrere Vereine in der Region. Neben Hertha Zehlendorf und dem FC Eilenburg muss auch ein dritter Klub den Gang in die Fünftklassigkeit antreten: der ZFC Meuselwitz. Hubert Wolf, Präsident des ZFC, hatte bereits befürchtet, dass es so kommen könnte. Er hatte Carl Zeiss Jena in der Relegation gegen die Würzburger Kickers größere Chancen eingeräumt, doch der FC Lok verteidigte am letzten Spieltag Platz eins.

Durch diesen Abstieg entfällt auch die Relegation für den FC Grimma, der noch auf den Klassenerhalt gehofft hatte. Grimma muss nun ebenfalls in die Landesliga absteigen.

'Aus Grimmaer Sicht schmerzt dieser Abstieg nach sieben Oberliga-Spielserien natürlich ungemein - doch wird man jetzt alle Kräfte bündeln, um in der Sachsenliga eine schlagkräftige Truppe auf das Feld zu stellen', teilten die Muldestädter mit. Besonders bitter ist der Abstieg für Tommy Kind, der seine langjährige Karriere bei Grimma mit diesem Rückschlag beenden muss. Die Verpflichtung von Luca Bürger ist für die BSG Chemie Leipzig ein wichtiger Schritt, um die Offensive für die kommende Regionalliga-Saison zu verstärken.

Bürger bringt Erfahrung aus zahlreichen Spielen in der Regionalliga und Oberliga mit. Er war in der vergangenen Saison einer der besten Torschützen seines Teams. Die Leutzscher hoffen, mit dem Neuzugang die Abgänge kompensieren zu können und sich in der Spitzengruppe zu etablieren. Die Folgen des Nichtaufstiegs des FC Lok zeigen, wie eng die Verflechtungen im regionalen Fußball sind.

Während Lok weiter in der Regionalliga spielt, müssen andere Vereine den Abstieg hinnehmen oder wie Chemie neu planen. Die kommende Saison verspricht spannend zu werden, mit vielen Veränderungen und neuen Herausforderungen für alle Beteiligten





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