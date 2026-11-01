BSI warnt Bundestagsabgeordnete vor Spähsoftware auf iPhones

Das BSI hat Bundestagsabgeordnete und Regierungsmitglieder vor einem möglichen Spähsoftware-Angriff auf iPhones gewarnt. Apple meldete betroffene Geräte.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) hat nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios Bundestag sabgeordnete und Regierungsmitglieder vor einem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf Handys gewarnt. Bei dem Hinweis geht es um eine Bedrohungsbenachrichtigung für iPhones des Herstellers Apple. Die Warnung richtet sich damit an politische Entscheidungsträger, die aufgrund ihrer Funktion als besonders relevante Ziele gelten.

Die Meldung zeigt, wie ernst Sicherheitsbehörden die Lage nehmen. Eine Bedrohungsbenachrichtigung dieser Art weist auf einen konkreten Verdacht hin, ohne dass damit schon feststeht, wer dahintersteckt oder welche Daten betroffen sein könnten.

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Wildberger äußert sich zur Spähsoftware-Warnung

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) äußerte sich zu dem Vorgang im ARD-Format "Bericht aus Berlin". Er bestätigte, dass es eine Meldung von Apple gebe, wonach bestimmte Geräte gegebenenfalls mit sogenannter Spyware kompromittiert wurden.

Nach Wildbergers Angaben hat das BSI sehr schnell reagiert und alle Betroffenen angeschrieben, um mitzuteilen, was in diesem Fall zu tun ist. Nähere Angaben zu den Inhalten der Schreiben machte er nicht. Auch zur konkreten Art der Bedrohung äußerte er sich zurückhaltend.

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Wildberger betonte, es sei derzeit rein spekulativ, um welche Software es sich konkret handelt. Dies müsse abgewartet werden. Er wollte den Vorfall zudem nicht unbedingt auf einen Angriff mit künstlicher Intelligenz zurückführen, da Spyware auf Telefonen schon seit längerer Zeit existiert. Gleichwohl zeigte er sich besorgt über den Vorgang.

Was Spyware auf Smartphones bedeutet

Spyware ist Schadsoftware, die ohne Wissen und Zustimmung der Nutzer auf Computern oder Smartphones installiert wird. Ihr Zweck besteht darin, Daten zu sammeln und an Dritte zu übermitteln. Ein solches Programm bleibt für den Besitzer des Geräts oft lange unbemerkt.

Zu den Daten, die ein solches Programm erfassen kann, zählen Tastatureingaben, Nachrichten, Fotos und Standortdaten. Auch Anrufe und Mikrofonaufnahmen gehören zu den möglichen Zielen. Damit kann Spyware sehr tief in das private und berufliche Leben eines Menschen eindringen.

Neben Kriminellen und Stalkern setzen auch Staaten Spyware ein. Gerade bei Personen, die politisch exponiert sind, werden Angriffe mit solchen Programmen deshalb als besonders gefährlich eingestuft. Der Schutz vertraulicher Kommunikation gewinnt in diesem Umfeld zusätzlich an Bedeutung.

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Wie Schadsoftware auf Geräte gelangt

Die Programme gelangen meist über manipulierte E-Mail-Anhänge, gefälschte Links oder Apps aus unseriösen Quellen auf ein Gerät. Nutzer werden dabei oft dazu verleitet, selbst aktiv zu werden, etwa durch das Öffnen eines Anhangs oder das Anklicken eines Links.

Teilweise nutzen die Angreifer auch Sicherheitslücken in veralteter Software aus. Regelmäßige Software-Updates sind daher ein wichtiger Bestandteil des Schutzes vor solchen Bedrohungen. Wer Sicherheitshinweise der Hersteller und Behörden ernst nimmt, verringert das Risiko deutlich.

Die aktuelle Warnung macht deutlich, dass auch Mandatsträger und Regierungsmitglieder im Fokus solcher Bedrohungen stehen können. Die weitere Entwicklung des Falls bleibt abzuwarten, insbesondere welche Erkenntnisse das BSI und Apple im Hinblick auf die betroffenen Geräte noch mitteilen.