BSR-Streik in Berlin: Recyclinghöfe und Müllabfuhr geschlossen

Der Streik der Berliner Stadtreinigung (BSR) geht weiter. Am Samstag bleiben alle Recyclinghöfe geschlossen, und auch die Müllabfuhr kann nicht gewährleistet werden. Die Gewerkschaft hat den Streik ausgerufen, um weitere Samstagsarbeit zu verhindern.

\Der Streik in den vergangenen Tagen sorgte für einige Unannehmlichkeiten, da die BSR auch in Teilen für den Winterdienst zuständig ist. Am Samstag werden wahrscheinlich die Restabfall- und Bioguttonnen sowie die Wertstofftonnen nicht geleert. Sperrmüllabholungen können auch am Samstag nicht stattfinden. Die BSR setzt sich mit betroffenen Kunden in Verbindung, um Ersatztermine zu vereinbaren. Auch der geplante BSR-Kieztag in Neukölln wird aufgrund des Streiks nicht stattfinden. \Alle 14 Recyclinghöfe werden am Samstag in Berlin geschlossen. Eine Annahme ist nicht möglich. Das Abstellen von Sperrmüll, Elektroschrott und anderen Abfällen auf den Straßen oder vor den Toren geschlossener Recyclinghöfe ist verboten. Die Mechanischen Behandlungsanlagen sind ebenfalls weiterhin geschlossen. Anlieferungen müssen auf nächste Woche verschoben werden. Das Müllheizkraftwerk ist ganztägig geschlossen. Auch hier müssen Anlieferungen auf nächste Woche verschoben werden





