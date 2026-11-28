Der BSW-Bundestagsparteitag beschließt die Zusammenarbeit mit der AfD. Während Grüne und Linke das Ende des BSW prophezeien, sieht Stephan Brandner ein politisches Experiment.

Die BSW -Partei hat auf ihrem Parteitag die fortgesetzte Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD) beschlossen, eine Entscheidung, die tiefgreifende Spaltungen in der eigenen Basis sowie massive Kritik von politischen Rivalen auslöst. Der Beschluss markiert einen klaren Richtungswechsel für die von Sahra Wagenknecht gegründete Partei, die seit ihrer Abspaltung von der Linken um ihre politische Identität und ihre strategische Ausrichtung ringt.

AfD-Kooperation und interne Unsicherheit

Stephan Brandner, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, bewertete die Entwicklung am Samstag aus der Perspektive seiner eigenen Partei als positiv für die demokratischen Strukturen in Deutschland. Im Gespräch mit der Rheinischen Post betonte er jedoch auch die aktuelle Unschärfe der BSW-Identität, da niemand genau wisse, wofür die Partei konkret stehe. Aus Sicht von Brandner ist das politische Projekt des BSW bereits jetzt weitgehend bedeutungslos oder mausetot. Er wies darauf hin, dass die Partei weiterhin tief gespalten ist, was dazu führt, dass unklar bleibt, inwieweit man sich auf die getroffenen Beschlüsse tatsächlich verlassen kann.

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Kritik von Grünen und Linken zur AfD-Nähe

Die Entscheidung des BSW stößt im deutschen Parteienspektrum auf scharfe Ablehnung. Britta Haßelmann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass sich das BSW mit diesem Votum endgültig aus dem Spektrum der demokratischen Parteien verabschiedet habe. Sie warf den Verantwortlichen im BSW vor, zu Steigbügelhaltern für den ersten Ministerpräsidenten einer rechtsextremen Partei degradiert zu sein. Auch aus Reihen der Linken kommt massive Kritik: Dietmar Bartsch, der einst gemeinsam mit Sahra Wagenknecht die Linksfraktion im Bundestag anführte, bevor Wagenknecht 2023 die Partei verließ, sieht das Ende des BSW als relevante politische Kraft nahen. Für ihn war unvorstellbar, dass das BSW zum verlängernden Arm der AfD wird.

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Abstimmungsdetails und Gründungsmitglieder

Im Zentrum der Kontroverse stand ein Antrag mehrerer Gründungsmitglieder des BSW, der eine schärfere Abgrenzung von der AfD gefordert hatte. Dieser Antrag wurde auf dem Parteitag von der Mehrheit der rund 600 Delegierten deutlich abgelehnt. Die Ablehnung unterstreicht die Dominanz des pro-AfD-Flügels innerhalb der Partei und signalisiert eine klare strategische Weichenstellung, die nicht nur innerhalb der eigenen Reihen, sondern auch in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird. Die Ablehnung des Abgrenzungsantrags ist ein Indikator für die interne Machtkonstellation und die Richtung, in die sich die Partei unter der Führung von Sahra Wagenknecht entwickelt.

Auswirkungen auf das politische System

Die Entscheidung des BSW hat weitreichende Auswirkungen auf die deutsche politische Landschaft, da sie die Koalitionsverhandlungen und die parlamentarische Dynamik auf Bundes- und Länderebene beeinflussen kann. Die enge Anbindung an die AfD könnte dazu führen, dass das BSW in anderen Parteien als nicht koalitionstauglich gilt, was seine politische Handlungsfähigkeit einschränkt. Gleichzeitig zeigt die Spaltung innerhalb des BSW, dass die Partei mit erheblichen internen Herausforderungen konfrontiert ist. Die Kritik von Politikern wie Britta Haßelmann und Dietmar Bartsch unterstreicht die Sorge, dass diese Entwicklung die demokratischen Grundlagen untergraben könnte und die politische Polarisierung weiter verstärkt.