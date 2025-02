BSW bei der Bundestagswahl: Chancen und Herausforderungen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) tritt zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl an und steht vor der großen Frage, ob es genug Wähler*innen finden wird, um in den Bundestag einzusteigen. Die Partei hat sich in den vergangenen Monaten als scharfe Kritikerin der aktuellen Politik positioniert und setzt auf Themen wie soziale Gerechtigkeit, Frieden und Wirtschaftliche Stabilität.

In vielen Wahlkreisen stellt das BSW noch keinen Direktkandidaten und ist daher überwiegend nur über die Zweitstimme wählbar.Wagenknecht und ihre Partei haben sich in den vergangenen Monaten als scharfe Kritiker der aktuellen Politik positioniert. Sie fordern unter anderem eine Steuer- und Rentenreform, mehr Tarifverträge und einen Mietendeckel. Außerdem setzen sie sich für eine 'Erneuerung der Bildungspolitik' ein und wollen den Beruf des Lehrers attraktiver gestalten. In ihrem Wahlprogramm hebt das BSW sein Selbstverständnis als 'die einzige konsequente Friedenspartei im Deutschen Bundestag' hervor. Sie fordern ein Verbot von Atomwaffen und lehnen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ab.Kurz vor der Wahl wollen die Parteien vor allem Unentschlossene für sich überzeugen. Laut dem aktuellen ZDF-Politometer wissen 28 Prozent noch nicht, wen sie wählen wollen. Ob das BSW auch im künftigen Bundestag vertreten sein wird, ist laut dem ZDF-Politometer vom 14. Februar noch fraglich. Wagenknechts Partei steht bei vier Prozent und könnte damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Zwischenzeitlich stand das BSW bundesweit erheblich besser da: Noch im Herbst 2024 gaben acht Prozent der Befragten des ZDF-Politbarometers an, das BSW wählen zu wollen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl gewesen wäre





