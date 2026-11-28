Die BSW-Delegierten lehnen eine schärfere Abgrenzung zur AfD ab und stützen den Magdeburger Weg. Kritiker traten aus Protest aus, während Kooperationen im Landtag bleiben.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Sarah-Wagenknecht-Partei hat in Dresden auf ihrer Delegiertenkonferenz den umstrittenen Kurs fortgeschrieben und sich bewusst gegen eine schärfere Distanzierung von der Alternative für Deutschland (AfD) entschieden. Eine Mehrheit der rund 600 anwesenden Delegierten stimmte gegen einen Antrag mehrerer Gründungsmitglieder, der die Partei verpflichtet hätte, Koalitionen und formelle Absprachen mit der rechtsextremen Konkurrenz radikal zu blockieren. Das Tagungspräsidium bestätigte das Ergebnis nach der Abstimmung und markiert damit einen klaren Kurswechsel weg von den Forderungen radikalerer Flügel innerhalb der eigenen Reihen.

Strategie des Magdeburger Weges bleibt erhalten

Der sogenannte Magdeburger Weg des BSW stellt weiterhin die zentrale strategische Ausrichtung der Partei dar und gewinnt dadurch an Bedeutung für die politische Landschaft in Mitteldeutschland. Diese Linie bedeutet konkret, dass eine direkte Koalition mit der AfD ausgeschlossen bleibt und keine Stimmen für einen AfD-Kandidaten bei der Wahl eines Ministerpräsidenten gegeben werden. Ebenso soll keine offizielle Tolerierung einer Regierungsbildung erfolgen, doch gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen im Parlament und möglicherweise auch schriftliche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit sind unter dieser Strategie erlaubt.

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Diese Taktik hat sich insbesondere im Landes Sachsen-Anhalt als politisch relevant erwiesen, seit der Landtagswahl im September stattgefunden hat. Im Landtag verfügen die AfD mit 39 Sitzen und das BSW mit fünf Sitzen gemeinsam über die absolute Mehrheit der 83 Mandate. Diese Konstellation erzwingt taktische Manöver, da keine der beiden Parteien allein die Regierungsverantwortung übernehmen kann und somit auf Kompromisse angewiesen ist. Die BSW-Führung argumentiert, dass dieser Weg den Einfluss der Partei auf soziale und politische Entscheidungen maximiere, ohne sich in eine rein oppositionelle Rolle zu begeben.

Kritik an der Kooperation mit rechtsextremen Kräften

BSW-Vorstandsmitglieder wie Christian Leye, Amid Rabieh, Ralph Suikat, Jessica Tatti, Sevim Dagdelen und Klaus Ernst wollten in einem Änderungsantrag durchsetzen, dass nicht nur Koalitionen mit der AfD, sondern auch eine formelle oder faktische Tolerierung einer AfD-geführten Regierung ausgeschlossen werden sollen. Sie forderten zudem das Ende von auf Dauer angelegten Absprachen zur Zusammenarbeit mit der Partei. Dieser Antrag scheiterte jedoch an der Mehrheit der Delegierten, die weiterhin den Kurs ihrer Parteispitze unterstützen.

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BSW-Vize Christian Leye kritisierte vor allem Äußerungen aus dem BSW-Landesverband in Sachsen-Anhalt, in denen man sich als ehrlicher Partner der AfD定位iert sehen wollte. Leye fragte in seiner Rede explizit nach der moralischen und politischen Rechtfertigung einer solchen Partnerschaft, da die AfD vom Landesverfassungsschutz Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Diese Einstufung stellt einen schweren Vorwurf dar, der die Grundlagen demokratischer Kooperationsbereitschaft massiv infrage stellt und zu scharfen Kontroversen innerhalb der Delegation führte.

Differenzierung und ideologische Spannungen

Sarah Wagenknecht, die Namensgeberin und prägende Figur der Partei, sprach sich für eine differenzierte Betrachtung aus, obwohl sie zugab, dass es in der AfD Politiker gibt, die völkisch gesinnt seien, eine millionenfache Remigration anstreben oder die Kriege von US-Präsident Donald Trump unterstützen würden. Sie bezeichnete einige Positionen der AfD sogar als "schlimmste Sozialschweinereien", was ihre innere Ablehnung bestimmter Elemente der Konkurrenzpartei unterstreicht. Dennoch betonte sie, dass die AfD dem BSW friedenspolitisch so nahe stehe wie keiner anderen Partei.

Wegen dieser Nähe sei die Strategie des Magdeburger Weges notwendig, solange ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen und Verbesserungen im politischen System bestehe. Wagenknecht verteidigte das Vorgehen des BSW in Sachsen-Anhalt als pragmatischen Ansatz, um reale Politik zu gestalten, anstatt sich in abstrakte Prinzipien zurückzuziehen. Sie argumentierte, dass politische Verantwortung auch bedeute, Gelegenheiten zur Verbesserung der Lebenssituation von Bürgern zu nutzen, selbst wenn die Partner dabei nicht perfekt sind.

Proteste und Austritte bei der Delegiertenkonferenz

In der Debatte hatten vor allem westdeutsche BSW-Delegierte den Antrag der Kritiker unterstützt und den Magdeburger Weg scharf angegriffen. Sie begründeten dies unter anderem damit, dass frühere Linke und Gewerkschaftsmitglieder, die zur Gründung der Partei beigetragen hatten, den Kurs der Zusammenarbeit mit der AfD ablehnten. In Westdeutschland stehen im kommenden Jahr wichtige Landtagswahlen an, darunter im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, was die strategische Ausrichtung der Partei für die kommenden Jahre von entscheidender Bedeutung macht.

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Klaus Ernst erklärte mit Blick auf die AfD, dass es sich um eine rassistische Partei und eine völkische Partei handle, die auch ihre Schwierigkeiten mit der Demokratie habe. Aus dieser Einsicht heraus folgerte er, dass die AfD nicht als Partner in Frage komme, da sie demokratische Grundwerte missachte. Daraufhin traten mehrere Delegierte an die Mikros und erklärten öffentlich ihren Austritt aus der Partei, um ihr Prinzip des Kampfes gegen den Rechtsextremismus zu wahren und den beschlossenen Kurs nicht mitzutragen.