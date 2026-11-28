Die BSW hat auf dem Parteitag in Magdeburg eine punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD beschlossen. Sahra Wagenknecht positioniert ihre Partei neu.

Der Bundestagsparteitag der Partei BSW endete am Samstag in Magdeburg mit einem historischen Beschluss, der die politische Landschaft in Deutschland nachhaltig verändert. Die Parteiführung um Sahra Wagenknecht hat der Fraktion einen Weg zur punktweisen Zusammenarbeit mit der rechtsextremen AfD gewiesen. Damit hat Wagenknecht ihre lange angekündigte strategische Neuausrichtung vollzogen, die viele Beobachter als Bruch mit den bisherigen Links-Bündnissen interpretierten.

Strategische Neuausrichtung in Magdeburg

Die politische Entscheidung fiel nach intensivem Austausch unter den Delegierten und markiert das Ende alter Zäsuren in der deutschen Links-Politik. Sahra Wagenknecht führte ihre Anhänger eindeutig weg von den etablierten linken und rechten Polarisierungen hin zu einer neuen Allianz. Der sogenannte Hufeiseneffekt, bei dem extreme linke und rechte Strömungen aufeinandertreffen, wird durch diesen Schritt nun faktisch geschlossen. Die Parteibasis erhielt klare Anweisungen zur zukünftigen Ausrichtung der Partei.

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Der offizielle Wortlaut des Beschlusses spricht von einer punktweisen Zusammenarbeit. Dies lässt Spielraum für die Interpretation, wie weit diese Kooperationsbereitschaft tatsächlich reicht. Für Wagenknecht ist dies ein Erfolg, der ihre Machtstellung innerhalb der Partei weiter konsolidiert. Sie sieht sich nun in der Lage, historische Entscheidungen zu treffen, die ihre politische Zukunft sichern.

Ähnlichkeiten zur AfD und politische Grundlagen

Die BSW und die AfD weisen in der Wählerschaft und in der Grundhaltung zahlreiche Überschneidungen auf. Beide Parteien bedienen ein Publikum, das traditionelle Werte und Ordnung in einer als chaotisch empfundenen Welt betont. Die Anhänger beider Gruppierungen priorisieren strenge Rechtsdurchsetzung und Sauberkeit im öffentlichen Raum. Diese gemeinsame Basis erlaubt es der BSW, ohne große ideologische Brüche neue Koalitionen einzugehen.

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Außenpolitisch zeigen sich ebenfalls Parallelen, insbesondere im Umgang mit Russland. Sahra Wagenknecht vertritt dieselbe pro-russische Haltung wie der AfD-Chef Tino Chrupalla. Beide sehen sich kritisch gegenüber der aktuellen Ukraine-Politik und bevorzugen pragmatische Beziehungen zu Moskau. Diese Haltung wird von Wagenknecht und ihren engen Vertrauten wie Oskar Lafontaine maßgeblich geprägt. Die Denkfabriken in Moskau liefern dabei oft die ideologische Grundlage für diese Positionen.

Interne Konflikte und Abgänge aus der Partei

Diese neue Ausrichtung führte zu scharfen Konflikten innerhalb der eigenen Reihen. Wagenknecht konfrontierte gezielt Gegner, die eine sachorientierte Politik im alten Stil vertraten. Besonders in den Bundesländern Thüringen und Brandenburg gab es Widerstand gegen die Annäherung an die AfD. Für Sachsen-Anhalt und die generelle Zusammenarbeit formulierte sie einen klaren Grundsatz: Solange ein Zeitfenster für sinnvolle Kooperation existiere, müsse diese genutzt werden.

Diese autoritäre Definition von Sinnhaftigkeit führte dazu, dass selbst langjährige Wegbegleiter die Partei verließen. Der allrussische Kopf Klaus Ernst, 72 Jahre alt, gab auf und verließ das Projekt. Für ihn war klar, dass es um die Zukunft der Bewegung ging. Die neue Richtung wurde von Teilen der Basis als Verrat an demokratischen Prinzipien gewertet. Wagenknecht ignorierte diese Kritik und setzte ihren Kurs konsequent fort.

Reaktion der etablierten Politik und Ausblick

Aus der Mitte der Demokratie und von den etablierten Parteien kommt nun scharfe Kritik. Die Chefin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, erklärte, dass die BSW ab diesem Samstag nicht mehr zum demokratischen Spektrum gehöre. Diese Aussage wird von Wagenknecht jedoch belustigt zur Kenntnis genommen. Für die Parteiführerin ist dies keine Niederlage, sondern eine Bestätigung ihres eigenen politischen Selbstbildes als Außenseiter.

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Wagenknecht hat seit Jahrzehnten den Ruf, sich immer wieder neu zu erfinden und sich von etablierten Strukturen abzugrenzen. Sie betrachtet den Widerstand ihrer politischen Gegner als Antrieb für ihre eigene Arbeit. Die Spaltung, die sie bereits in der Zeit der Linken provozierte, setzt sich nun in der BSW fort. Egal ob links, rechts oder mittendrin, ihr oberstes Ziel bleibt die Machtübernahme und die Durchsetzung ihrer eigenen Vision. Die politische Zukunft wird zeigen, welche Folgen diese Allianz für die deutsche Demokratie hat.