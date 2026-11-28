Sollen sie oder nicht? Im BSW ist ein Streit um den Umgang mit der AfD entbrannt - vor allem in Sachsen-Anhalt. Parteichef De Masi verteidigt auf dem Parteitag den Kurs - warnt aber vor einem Image als 'Funktionspartei'.

Sollen sie oder nicht? Im BSW ist ein Streit um den Umgang mit der AfD entbrannt - vor allem in Sachsen-Anhalt. Parteichef De Masi verteidigt auf dem Parteitag den Kurs - warnt aber vor einem Image als "Funktionspartei".

BSW-Parteichef Fabio De Masi hat im innerparteilichen Streit um den Umgang mit der AfD für den "Magdeburger Weg" einer sachbezogenen Zusammenarbeit geworben. Seine Partei müsse "strategisch klug mit einer solchen Situation umgehen", sagte De Masi beim Bundesparteitag in Dresden. Wenn das BSW die "Brandmauer" zur AfD weghaben und wieder "in inhaltliche Debatten kommen" wolle, "damit wir die Unzufriedenheit in diesem Land abbauen können", dann müsse die Partei "auch mit der AfD parlamentarische Absprachen führen".

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Die AfD gewann im September die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit deutlichem Abstand, ohne aber eine absolute Mehrheit zu erringen. Die Partei ist in dem Bundesland als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Zwar will keine Partei mit der AfD eine Koalition eingehen, auch das BSW nicht, kooperierte aber seitdem bei verschiedenen Gelegenheiten mit der AfD im Landtag und unterstützte auch die Wahl von Tobias Rausch zum ersten AfD-Landtagspräsidenten in Deutschland. Das BSW selbst bezeichnet diese Form der Zusammenarbeit als den "Magdeburger Weg".