Vor dem Bundesparteitag der BSW in Dresden hat deren Ko-Vorsitzender De Masi die Unterstützung einer AfD-geführten Regierung ausgeschlossen. De Masi sagte im Deutschlandfunk, er glaube nicht, dass es etwa in Sachsen-Anhalt zu einer grundsätzlichen Zusammenarbeit mit der AfD kommen werde.

Zwar gebe es dort einige gemeinsam beschlossene Anträge, doch handele es sich um eine nur geringe Zahl, . Er warf Linken und Grünen vor, in dem Bundesland nicht auf Angebote der Zusammenarbeit mit seiner Partei eingegangen zu sein.

Auch die Ko-Vorsitzende Mohamed Ali lehnte Koalitionen mit der AfD ab. Es gebe große Unterschiede zwischen beiden Parteien, sagte sie im ZDF. Wenn aber ein Antrag gut sei, dann werde man ihm zustimmen - egal von wem er komme. Der bisherige Leitantrag der BSW für den Parteitag untersagt Koalitionen oder Tolerierungen einer AfD-Regierung, ermöglicht aber schriftliche Vereinbarungen über inhaltliche Zusammenarbeit mit der unter anderem in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei.

Advertisement

Advertisement

Die Spitzenkandidaten des BSW in Sachsen-Anhalt, Schulze und Wittig, wollen eine sachbezogene Zusammenarbeit mit der AfD. Für diesen sogenannten"Magdeburger Weg" sprechen sich auch andere führende BSW-Politiker aus - vor allem aus den ostdeutschen Bundesländern. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht unterstützt eine Annäherung an die AfD ausdrücklich: Der"Magdeburger Weg" biete für die Partei"große Chancen", heißt es in einem Positionspapier der BSW-Grundwertekommission, der Wagenknecht vorsteht. Eine Koalition mit der AfD oder die Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung wird aber abgelehnt.