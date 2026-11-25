Das Bündnis Sahra Wagenknecht erwägt eine strategische Allianz mit der AfD im Osten. Führende Politiker fordern Mehrheitsbildung für reale Politikverbesserungen trotz interner Kritik.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) steht vor einer entscheidenden Weichenstellung in seiner politischen Strategie. Auf einem Parteitag, der am Freitag beginnt, soll über eine weitreichende Zusammenarbeit mit der rechten Partei Alternative für Deutschland (AfD) debattiert und abgestimmt werden. Diese Diskussion könnte der Partei künftig völlig neue Machtoptionen erschließen, indem sie politische Mehrheiten nutzt, um ihre Ziele durchzusetzen. Führende BSW-Politiker aus den ostdeutschen Bundesländern haben sich bereits klar für einen solchen Kurs ausgesprochen, was den internen Richtungsstreit weiter verschärft.

Der Magdeburger Weg als strategische Vorlage

Die einflussreichen Fraktionschefs des BSW im Osten haben sich geschlossen für die konsequente Anwendung des sogenannten "Magdeburger Wegs" ausgesprochen. Dieses Modell bezeichnet die Kooperation des BSW in Sachsen-Anhalt mit der dort regierenden AfD. Obwohl die AfD im dortigen Landtag die stärkste Kraft ist, verfügt sie über keine eigene absolute Mehrheit. Durch die Unterstützung des BSW konnten bereits gemeinsam Anträge eingebracht und im Parlament beschlossen werden. Auch bei der Verteilung von Ausschussposten bestehen detaillierte Absprachen zwischen den beiden Lagern.

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In einem Positionspapier, das von dem Medienhaus t-online berichtet wurde, wird diese Partnerschaft verteidigt. Die Autoren argumentieren, dass die AfD gemeinsam mit dem BSW über eine funktionierende Mehrheit verfügt. Es sei selbstverständlich, diese Mehrheiten dort zu nutzen, wo politische Schnittmengen existieren. Das BSW sei angetreten, um den abgehängten und enttäuschten Bürgern eine Stimme zu geben. Politik werde nicht durch reine Abgrenzung betrieben, sondern durch die Bewirkung tatsächlicher Verbesserungen in der Gesellschaft. Das Bündnis nutzt dafür Mehrheiten, wo immer sie zu finden sind, und verzichtet dabei auf ideologische Scheuklappen.

Sahra Wagenknecht positioniert sich pragmatisch

In Sachsen wird ein offener und kontroverser Richtungsentscheid erwartet, da auch Parteigründerin Sahra Wagenknecht sich öffentlich positioniert hat. Die 57-Jährige hält schriftliche Abmachungen mit der AfD für möglich, auch wenn sie eine formelle Tolerierung einer Minderheitsregierung in Magdeburg abgelehnt hat. Ihre Haltung ist dabei pragmatisch und ergebnisorientiert. Sie forderte, dass solche Kooperationen nicht abstrakt ausgeschlossen werden sollten. Der Inhalt der Vereinbarungen sei entscheidend.

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Wagenknecht argumentierte, dass es sinnvoll sein könne, Vereinbarungen zu treffen, wenn diese sachbezogen sind. Ein konkretes Beispiel nannte sie: die Verhinderung der Umsetzung bestimmter extremer Positionen der AfD durch den BSW. Solche strategischen Einigungen könnten dazu dienen, negative Entwicklungen abzuwehren, auch wenn sie mit einer rechten Partei eingegangen werden. Diese Position betont den Fokus auf konkrete Ergebnisse und politische Handlungsfähigkeit über reine Symbolpolitik hinaus. Sie ermöglicht es dem BSW, in Situationen, in denen es politisch isoliert wäre, Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse zu nehmen und eigene Forderungen durchzusetzen, indem es mit anderen Fraktionen kooperiert.

Kritik aus dem Bundesvorstand

Die Strategie der ostdeutschen BSW-Politiker stößt jedoch auf Widerstand innerhalb der Parteispitze. Mitglieder des Bundesvorstands äußern scharfe Kritik an dem vorgesehenen Kurs. Ralph Suikat und Jessica Tatti sind die prominenten Kritiker innerhalb des Gremiums. Suikat ist 61 Jahre alt und Tatti 45 Jahre alt. Beide Mitglieder kritisieren die angestrebte Zusammenarbeit mit der AfD als einen Irrweg.

Die beiden Bundesvorstandsmitglieder forderten eine klare Kurskorrektur und eine Ablehnung der Annäherung an die rechtsextreme Partei. Ihre Kritik steht im Gegensatz zu der pragmatischen Linie, die von der Parteigründerin und den ostdeutschen Landesverbänden vertreten wird. Dieser Dissens verdeutlicht die tiefgreifende Spaltung der Partei in Bezug auf den Umgang mit der politischen Rechten. Während die einen die Notwendigkeit sehen, reale Macht auszuüben, sehen die anderen eine Gefahr für die politischen Werte des Bündnisses. Der Parteitag ab Freitag wird daher nicht nur über die Haltung in Sachsen-Anhalt entscheiden, sondern möglicherweise die zukünftige Ausrichtung der gesamten Partei prägen. Die Debatte zeigt, wie schwer es fällt, zwischen politischem Pragmatismus und ethischen Grenzen in einer demokratischen Partei abzuwägen.