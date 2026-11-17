Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Wahlprüfungsbeschwerde des BSW. Ein Sieg könnte Sahra Wagenkechts Partei ins Parlament bringen und die Regierung Merz stürzen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird am kommenden Mittwoch seine Entscheidung in der hochbrisanten Wahlprüfungsbeschwerde der Partei BSW bekanntgeben. Der Ausgang dieses Verfahrens könnte die politische Landschaft in Deutschland massiv verändern und die aktuelle Regierungskoalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorzeitig beenden. Für die von der Ex-Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht gegründete Bewegung, die seit Oktober unter dem Namen Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft firmiert, geht es um die politische Existenz. Ein Sieg vor dem höchsten deutschen Gericht würde das Risiko eines Abrutschens in die Bedeutungslosigkeit abwenden und der Partei die Rückkehr in den Bundestag ermöglichen.

Strategische Bedeutung für die Wagenknecht-Partei

Eine positive Entscheidung für das BSW hätte weitreichende Konsequenzen für das Kräfteverhältnis im Deutschen Bundestag. Die Partei scheiterte bei der letzten Bundestagswahl nur äußerst knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Es fehlten bundesweit exakt 9.529 Stimmen, um den Sprung über die Sperrkante zu schaffen. Nach der Kalkulation von Sahra Wagenknecht und ihren Anwälten ist dieses knappe Ergebnis das Ergebnis einer fehlerhaften Auszählung und nicht der tatsächlichen Wählerentscheidung. Die Beschwerdeführer argumentieren, dass strukturelle Fehler bei der Zählung vorlagen, die den Ausgang des Rennens entscheidend verfälscht hätten.

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Dieses Szenario wäre dramatisch für die Koalition von Bundeskanzler Friedrich Merz. Sollte das BSW die Hürde doch noch überwinden, würde die aktuelle Regierungsmehrheit von 328 Sitzen verloren gehen. Die verbleibende Sitzzahl läge wahrscheinlich unter den 316 Mandaten, die für eine regierungsfähige Mehrheit erforderlich sind. Für die krisengeschüttelte Partei wäre ein gerichteter Erfolg jedoch der Garant für das zumindest mittelfristige politische Überleben. Aktuell ist das BSW vor allem in Sachsen-Anhalt präsent, wo es nach dem Wahlsieg der AfD bei der Regierungsbildung mitbestimmen könnte. In anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin blieb die Bewegung jedoch außen vor.

Kritik an der Arbeit des Bundestags

Die rechtlichen Grundlagen der Beschwerde stützen sich auf massive Vorwürfe gegen die Arbeit des Wahlprüfungsausschusses und des Deutschen Bundestags. Konkret richtet sich die Beschwerde von Sahra Wagenknecht und weiteren Einzelpersonen gegen einen Beschluss des Bundestags aus dem Dezember 2025. In diesem Beschluss hatte das Parlament alle Wahleinsprüche gegen die Bundestagswahl im Februar zurückgewiesen. Das BSW verlangt nun, dass das amtliche Endergebnis für ungültig erklärt wird. Zudem wird die Anordnung einer bundesweiten Neuauszählung gefordert.

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Die Beschwerdeführer sehen in der Lückenhaftigkeit der Arbeit des Ausschusses klare Indizien für strukturelle Fehlerquellen. Es gab signifikante Differenzen zwischen dem vorläufigen und dem amtlichen Ergebnis. Dabei hat das BSW insgesamt mehr als 4000 Stimmen hinzugewonnen, doch die vorgenommenen Korrekturen seien nur lokal und punktuell erfolgt. Als Hauptgrund für die Verwechslungsgefahr wird die räumliche Nähe zum Wahlzettel des Bündnisses Deutschland aufgeführt. Diese Nähe habe Wähler irritiert und das Ergebnis verzerrt.

Rechtliche Prüfung durch den Zweiten Senat

Zuständig für die Prüfung ist der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts unter dem Vorsitz von Vizepräsidentin Ann-Katrin Kaufhold. Der Ablauf des Verfahrens unterliegt strengen Regeln, die eine umfassende Neuverhandlung oft einschränken. Zunächst war der Bundestag zuständig, dieser lehnte die Einsprüche jedoch ab. Nun muss das Gericht prüfen, ob mandatsrelevante Wahlfehler vorliegen, die eine Anfechtung des Ergebnisses rechtfertigen. Dies erfolgt im Rahmen des Prüfverfahrens nach Artikel 41 des Grundgesetzes.

Es ist eher eine Überraschung, wenn es tatsächlich zu einer Neuauszählung kommt. Das Gericht hatte bereits im Mai des vergangenen Jahres Organklagen zurückgewiesen, mit denen das BSW eine Prüfung verlangte. Auch Anträge auf einstweilige Anordnungen wurden damals abgelehnt. Im laufenden Prozess gab es zudem keine mündliche Verhandlung, die als Hinweis hätte gelten können, dass die Richterinnen und Richter tiefer in die Materie einsteigen wollten. Dennoch sind begrenzte Auszählungen, wie sie im Hilfsantrag gefordert werden, nicht ausgeschlossen. Ein solches Vorgehen könnte ausreichen, um die 9.529 Stimmen Lücke zu schließen.

Auswirkungen auf die politische Zukunft

Ein weiterer Scheitern des BSW, diesmal vor Gericht in Karlsruhe, wäre für die Partei vor allem dann schwer verdaulich, wenn es weit weniger knapp ausfällt als das bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. In Brandenburg war das Bündnis bereits aus der Koalition ausgeschieden. Die Hoffnungen der Partei setzen nun voll auf die Richter in Karlsruhe. Sollte das Urteil ausfallen, dass strukturelle Fehler die Wahlentscheidung beeinflusst haben, könnte sich die politische Landschaft schnell verschieben. Die Bundesregierung unter Friedrich Merz müsste dann mit einem schwächeren Mandat im Parlament rechnen.