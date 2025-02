BSW fordert höhere Renten in Deutschland: Fünf-Punkte-Sofortplan für mehr Sicherheit im Alter

Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat einen Fünf-Punkte-Sofortplan zur Sicherung höherer Renten in Deutschland vorgelegt. Der Plan beinhaltet Forderungen nach einer Rente um 200 Euro höher ab Juli, höheren Bundeszuschüssen an die Rentenkassen und einer Einzahlpflicht für Abgeordnete und Minister in die gesetzliche Rente.

'Anstatt die Rüstungsausgaben auf drei Prozent oder mehr zu erhöhen, sollte der Rentenzuschuss aus dem Bundeshaushalt mindestens drei Prozent Wirtschaftsleistung betragen', heißt es im Papier. Laut einer Anfrage der BSW-Gruppe im Bundestag vom vergangenen Jahr betrug der Bundeszuschuss 2009 rund 3,3 Prozent des BIP, 2022 waren es noch 2,8 Prozent - gleichzeitig stieg aber die Zahl der Rentnerinnen und Rentner. 'Anstatt immer mehr Geld in die Rüstung zu stecken, verdienen unsere Rentner mehr Rente', sagte dazu Parteichefin Wagenknecht. Zusätzlich zum gesetzlich festgeschriebenen Drei-Prozent-Ziel strebt die Partei eine Rentenerhöhung um rund 200 Euro netto im Monat zum 1. Juli an - zusammengesetzt aus einer sofortigen Erhöhung von 120 Euro sowie Abgaben- und Steuersenkungen. Zu den geforderten Punkten gehört auch eine 'Entlastung bei den Abgaben und Steuerfreiheit bis 2000 Euro Rente'. Das BSW hält es außerdem für 'inakzeptabel, dass Rentnerinnen und Rentner den doppelten Pflegeversicherungsbeitrag zahlen müssen' verglichen mit Arbeitnehmern. Die Partei fordert daher, den Beitrag zum 1. Juli von 3,6 Prozent auf 1,8 Prozent zu senken. Finanziert werden soll das unter anderem über das Prinzip der Bürgerversicherung: 'Eine Kasse für alle – jeweils für Gesundheit, Pflege und Rente', heißt es in dem Sofortplan. Die BSW fordert außerdem, dass Abgeordnete und Minister in die gesetzliche Rente einzahlen müssen. 'Dies wäre auch ein wichtiges Zeichen für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft', heißt es im Papier





