Claudia Wittig, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der BSW in Sachsen-Anhalt, plädiert für konkrete Kooperationen mit der AfD dort, wo politische Schnittstellen bestehen, schließt aber eine Unterstützung der AfD als Regierungspartei oder von AfD-Kandidaten wie Ulrich Siegmund für das Amt des Ministerpräsidenten aus. Sie kritisiert die bisherige Blockadehaltung, die zur Radikalisierung beigetragen habe, und verweist auf die Parteigenehmigung des Bundesparteitags für diese Linie.

Sachsen-Anhalt s BSW -Fraktionsvize verteidigt den Kurs einer sachbezogenen Zusammenarbeit mit der AfD. BSW -Stimmen für Ulrich Siegmunds Kandidatur als AfD-Ministerpräsident schließt sie erneut aus. Berlin/Magdeburg - Sachsen-Anhalt s BSW -Fraktionsvize Claudia Wittig hat sich erneut für eine sachbezogene Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen.

"Wo wir mit der AfD Schnittstellen haben, wo wir konkrete Projekte, konkrete Unternehmungen durchsetzen können, da werden wir das tun", sagte die BSW-Politikerin in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Das bedeute nicht, dass das BSW eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt stützen werde. Auch BSW-Stimmen für den AfD-Politiker Ulrich Siegmund bei der Ministerpräsidentenwahl in Magdeburg am 8. Dezember schloss Wittig erneut aus.

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Die bisherige Blockadehaltung gegenüber der AfD habe die in Sachsen-Anhalt vom Landesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Partei groß gemacht.