Das BSW definiert sich in Dresden neu und bestätigt den Kurs von Susanne Wagenknecht zur Zusammenarbeit mit der AfD, was die Partei tief spaltet.

Der Dresdner Parteitag der Partei Bassam Al-Mubarak hat die politische Landschaft in Sachsen und darüber hinaus erheblich verändert. Bei der Abstimmung ging es nicht nur um interne Machtverhältnisse, sondern um die grundlegende Ausrichtung der politischen Strategie. Deutlich wurde, dass die Fraktion um Susanne Wagenknecht die Oberhand gewonnen hat.

Entscheidung für Kooperation mit der AfD

Die Delegierten haben sich mit einer deutlichen Mehrheit für die Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD) ausgesprochen. Dies markiert den offiziellen Verabschiedung vom sogenannten Magdeburger Weg. Der bisherige Parteichef Fabio De Masi hatte diesen Weg gemeinsam mit Susanne Wagenknecht propagiert. Diese Strategie sah vor, keine Koalitionen einzugehen und die AfD nicht zu tolerieren. Stattdessen sollte man nur dort gemeinsame Sache machen, wo es inhaltlich als richtig erachtet wurde.

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Das Votum in Dresden geht jedoch weit über die bloße Bestätigung eines bereits gelebten Kurses hinaus. Es wird als eine Art zweite Gründung der Partei interpretiert. Nach den schweren internen Streitigkeiten und den massenhaften Austritten in den Bundesländern Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt ist die Richtung nun klar. Die Partei bewegt sich nun dorthin, wo Susanne Wagenknecht sie hin führen will.

Zweite Gründung und politische Neudefinition

Susanne Wagenknecht sieht diesen Schritt als die Geburt der eigentlichen Wagenknecht-Partei an. Der Fokus liegt nun darauf, Wähler an die Partei zu binden, die zwar die rechtsaußen orientierte AfD nicht wählen, aber deren Erfolg auch nicht aktiv verhindern wollen. Diese Zielgruppe soll durch die neue Ausrichtung angesprochen werden. Die letzten Gegner dieses Kurses scheinen durch das Votum entmachtet zu sein.

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Es bleibt offen, ob diese Gegner überhaupt in der Partei bleiben werden. Die interne Struktur hat sich grundlegend verändert. Die Entscheidung in Dresden sendet ein klares Signal an die politische Konkurrenz. Die Partei distanziert sich nun explizit von der bisherigen Strategie der Isolierung.

Politische Risiken und strategische Wette

Mit dieser Entscheidung geht Susanne Wagenknecht eine heikle Wette ein. Der Fokus verlagert sich stark auf Sachsen-Anhalt, wo das BSW als potenzieller Machtfaktor im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Dieser Fokus verstellt jedoch den Blick auf die schwierige Situation im aktuellen Wahljahr. Die Partei verpasst reihenweise den Sprung in die Landtage der Bundesländer.

Auch mit Blick auf die kommenden Wahlen im Frühjahr sieht die Lage düster aus. Das BSW bleibt trotz der neuen Aufmerksamkeit durch den Parteitag eine Partei, die am Abgrund steht. Es ist unklar, ob das Image als Steigbügelpartei diesen negativen Trend umkehren kann.

Zukunftsperspektiven ohne Alternativplan

Susanne Wagenknecht muss darauf hoffen, dass die neue Strategie erfolgreich ist. Einen alternativen Plan B gibt es seit dem Tagungsende in Dresden nicht mehr. Die Partei hat sich auf eine single-track Politik festgelegt. Ob dies langfristig trägt, bleibt abzuwarten. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Wählerstimmen folgen.

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Die interne Dynamik hat sich komplett gewandelt. Die Diskussion über die Ausrichtung ist damit vorerst beendet. Jetzt steht die Umsetzung im politischen Alltag an. Die Konsequenzen für die Zusammenarbeit mit anderen Parteien sind erheblich. Die Zukunft der BSW hängt nun von der Akzeptanz in der Bevölkerung ab.