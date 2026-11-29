Drei Jahre nach der Gründung der Partei durch Sahra Wagenknecht kriselt es im Bündnis Sahra Wagenknecht. Nach Parteitag in Dresden wird deutlich, dass die Zusammenarbeit mit einer AfD-geführten Regierung nicht ausgeschlossen wird. Kritiker werfen der Partei vor, klassisch linke Ziele zugunsten von Überschneidungen mit der AfD aufzugeben. Einige Spitzenpolitiker, darunter Mitgründer Klaus Ernst, haben ihr Mandat bereits niedergelegt.

Vor drei Jahren verließ Sahra Wagenknecht die Linke und startete ihr eigenes Projekt. Nach einer Serie von Rückschlägen kriselt es in der Partei. Der Ton ist rau, ein Kompromiss nicht in Sicht..

So viel ist seit dem Parteitag in Dresden klar. Denn die Linkspopulisten wollen die Zusammenarbeit mit einer AfD-Regierung nicht ausschließen. -Frontmann spätestens am 8. Dezember im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt wird, fehlt ihm die parlamentarische Mehrheit.

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Mit dem „Magdeburger Weg“ kann das BSW dann die AfD-geführte Minderheitsregierung bei Sachthemen unterstützen. Und da gibt es beträchtliche Schnittmengen. BSW und AfD sind sich bei ihrer Haltung zu, auch wenn ein Bundesland keine Außenpolitik macht. Denn der russische Machthaber kann es als bröckelnde West-Front interpretieren, wenn sich in Sachsen-Anhalt eine Regierung bildet, die Sanktionen gegen Russland ablehnt.