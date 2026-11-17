Heftige Kontroversen innerhalb der BSW-Fraktion in Sachsen-Anhalt: Prominente Parteigründer und Stellvertreter warnen offen vor einer strategischen Annäherung an die AfD.

Ein tiefgreifender Streit um die politische Ausrichtung der BSW-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat die Führungsebene der Partei erschüttert. Vier prominente Gründungsmitglieder, namentlich Sevim Dagdelen, Klaus Ernst, Christian Leye und Amid Rabieh, haben eine klare Warnung an die eigene Fraktion ausgesprochen. Sie befürchten, dass eine politische Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD) die BSW bundesweit schwer belasten könnte. In einem offenen Aufruf fordern sie eine strikte Distanzierung von jeglicher Form der Machtübernahme durch die rechtsextreme Partei.

Gründer fordern strikte Distanz zur AfD

Die vier genannten Politiker haben ihre Position in einem gemeinsamen Text dargelegt, der große Beachtung findet. Sie lehnen jede Tolerierung einer AfD-Regierung kategorisch ab und verlangen, dass keine Kooperationsvereinbarungen getroffen werden. Ein zentrales Element ihrer Forderung ist der Verzicht auf Enthaltungen, sollte die AfD allein für das Amt des Ministerpräsidenten in Magdeburg kandidieren. Diese klare Abgrenzung dient dazu, die Integrität der BSW als Partei zu wahren und keine Brücken zu bauen, die als Legitimation für die AfD missbraucht werden könnten.

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Dagdelen, Ernst, Leye und Rabieh gelten als enge Vertraute der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht. Dennoch nutzen sie ihr Gewicht als Gründungsmitglieder, um eine Kurskorrektur einzufordern. Sie sehen die aktuellen Entwicklungen im Landtag von Magdeburg kritisch und warnen davor, dass sich die BSW unbemerkt ins Lager der AfD einreiht. Ihre Forderung ist eindeutig: Es darf keine schriftlich fixierte Kooperation geben, die nicht im Bundesvorstand beschlossen oder erläutert wurde.

Stellvertreter kritisieren Inszenierung der Lagerbildung

Auch die stellvertretenden BSW-Parteichefs Ralph Suikat und Jessica Tatti nehmen im Streit um die Zusammenarbeit mit der AfD eine klare Position ein und fordern eine fundamentale Kurskorrektur. Zwar bekannten sie sich öffentlich zur Ablehnung der sogenannten Brandmauer gegenüber der AfD und betonen die Offenheit für punktuelle Zusammenarbeit bei inhaltlichen Schnittmengen. Doch sie kritisieren scharf, dass das Vorgehen in Sachsen-Anhalt weit darüber hinausgeht. Suikat und Tatti argumentieren, dass es dort längst um mehr als nur strategische Abstimmungen geht.

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Den beiden Funktionären zufolge wird im Magdeburger Landtag gezielt damit gearbeitet, Bilder zu erzeugen, die eine Lagerbildung inszenieren. Diese Inszenierung diene dazu, die Trennlinien zwischen den Parteien zu verschärfen und die BSW als Teil eines politischen Lagers darzustellen, das eng mit der AfD verbunden ist. Sie warnen, dass solche strategischen Bewegungen über eine bloße punktuelle inhaltliche Zusammenarbeit hinausgehen und die Partei fundamental verändern könnten. Für sie ist dies ein gefährlicher Trend, der die Kernwerte der BSW untergräbt.

Suikat und Tatti führen konkrete Beispiele an, um ihre Sorge zu untermauern. Sie verweisen darauf, dass im Landtag die BSW-Politikerin Claudia Wittig den Vorsitz des Bildungsausschusses übernommen hat. Dies geschah, weil die AfD diesen Posten abgetreten hatte. Die Stellvertreter kritisieren diese Geste als politischen Tauschgeschäft, das langfristig den Preis für die eigene Glaubwürdigkeit bedeuten könnte. Sie betonen, dass Geschenke in der Politik meist ihren Preis haben und diese Dynamik die Unabhängigkeit der BSW gefährdet.

Divergente Strategien innerhalb der BSW-Fraktion

Während die Gründungsmitglieder und die Stellvertreter vor einer Annäherung warnen, zeichnet sich in der Fraktionsspitze eine andere Strategie ab. Die aktuelle Debatte zeigt eine klare Spaltung in der Herangehensweise an die politische Arbeit in Sachsen-Anhalt. Ein Teil der Führungsebene fokussiert sich auf die Vermeidung von Skandalen und Imageverlust auf Bundesebene, während andere Akteure pragmatische Lösungen im lokalen Parlament bevorzugen.

Diese Differenzen werden durch die unterschiedlichen historischen Rollen der Beteiligten verstärkt. Die Gründungsmitglieder haben oft eine langjährige politische Erfahrung und ein starkes Bewusstsein für die historische Verantwortung der Parteienlandschaft. Die aktuellen Diskussionsrunden zeigen, dass diese Erfahrungen nicht immer mit den taktischen Überlegungen der lokalen Fraktionsführung übereinstimmen. Die Spannungen deuten darauf hin, dass die BSW vor einer schweren internalen Herausforderung steht, die ihre Einheit auf die Probe stellt.

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Die Aussagen der Parteifunktionäre verdeutlichen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der eigenen Rolle im politischen System ausfällt. Für die Kritiker ist der sogenannte Magdeburger Weg ein Schattendunkel der eigenen politischen Strategie, der vermieden werden muss. Für die Befürworter pragmaticher Lösungen ist dies ein notwendiger Schritt, um politische Veränderung umzusetzen. Diese fundamentale Diskrepanz macht den aktuellen Konflikt so schwer lösbar und vorprogrammiert weitere Kontroversen innerhalb der Partei.

Auswirkungen und künftige Entscheidungen der BSW

Die Konsequenzen dieses internen Streits reichen weit über Sachsen-Anhalt hinaus. Sollten die Warnungen der Gründungsmitglieder und Stellvertreter ignoriert werden, riskiert die BSW erheblichen Vertrauensverlust bei ihren Wählern auf bundesweiter Ebene. Die Partei muss nun entscheiden, ob sie ihre Prinzipien der Abgrenzung von Extremismus konsequent durchsetzt oder taktische Kompromisse eingeht. Dies wird die weitere Entwicklung der BSW als politische Kraft maßgeblich beeinflussen.

Es wird erwartet, dass die Fraktionsspitze in Magdeburg ihre Linie beibehält und das Maximale an BSW-Positionen herausholen wird, unabhängig von der Zustimmung anderer Parteien. Die Führungsebene um die derzeitigen Sprecher betont, dass sie den Auftrag der Wähler ernst nimmt, politische Veränderungen durchzusetzen, die das Leben der Menschen verbessern. Dabei wird keine Koalition mit der AfD geschlossen, und auch Siegmund wird von der BSW-Fraktion nicht gewählt.

Gleichzeitig wird die Opposition zu dieser Strategie zunehmen. Die offenen Briefe der Gründungsmitglieder und die Kritik der Stellvertreter haben die Diskussion in der öffentlichen Wahrnehmung intensiviert. Medien und politische Beobachter werden die weiteren Schritte der BSW-Fraktion in Sachsen-Anhalt genau verfolgen. Es bleibt abzuwarten, wie die Fraktionsführung auf die internen Warnsignale reagieren wird und ob es zu einer Versöhnung der unterschiedlichen Standpunkte kommen kann. Die nächste Zeit wird zeigen, ob die BSW ihre innere Einheit bewahren kann oder ob der Streit weiter eskaliert.