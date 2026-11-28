Mehrere BSW-Gründungsmitglieder und Landesvorsitzende äußern scharfe Kritik an der Annäherung der Partei an die AfD. Spannungen präsen den Parteitag in Dresden.

Im Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW) brechen interne Konflikte offen aus, die die politische Ausrichtung der Partei fundamental infrage stellen. Prominente Gründungsmitglieder und hochrangige Funktionäre distanzieren sich zunehmend von der strategischen Nähe zur Alternativen für Deutschland (AfD). Diese Spaltung ist besonders markant, da mehrere der kritischen Stimmen zu den engsten Vertrauten von Parteipatronin Sahra Wagenknecht gehörten, als die Partei im Jahr 2023 ins Leben gerufen wurde.

Gründungsmitglieder brechen mit der Koalitionsstrategie

Die Kritik an der aktuellen Parteilithe kommt direkt von innen und betrifft die strategische Ausrichtung. Christian Suikat, der als Bundesschatzmeister und stellvertretender Parteichef fungiert, hat seine Zukunft in der Partei an die Abgrenzung von der AfD geknüpft. Er forderte klar keine Koalition, keine Kooperation und auch keine Duldung von Regierungen mit AfD-Beteiligung. Darüber hinaus lehne er schriftliche Vereinbarungen mit der rechtsextremen Partei ab, da er die Vorstellung ablehne, als Partner der AfD wahrgenommen zu werden. Suikat betonte, dass er sich eine Unterstützung der BSW nur unter der Bedingung vorstellen könne, dass sich die Partei hinreichend von der AfD abgrenzt.

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Obwohl Suikat als Hardliner in außenpolitischen Fragen gilt und den Ukraine-Krieg für beendet erklärt, solange die Nato keine Waffen mehr liefert, ist er bezüglich der roten Linie zur AfD nicht kompromissbereit. Seine Position ist umso bemerkenswerter, da er als Gründungsmitglied und Gründer einer Insolvenzsoftwarefirma ein zentraler Architekt des BSW-Aufbaus war. Er sieht sich selbst als jemanden, der mit dem aktuellen Kurs der Parteispitze fremdelt, obwohl er einst wegen des Wunsches nach mehr Steuergerechtigkeit zum BSW kam.

Scharfe Abgrenzung von Thomas Leye und Jessica Tatti

Thomas Leye, der frühere Generalsekretär des Bündnisses, druckte die internen Spannungen im Saal des Parteitags in Dresden deutlich aus. Nach seiner überraschenden Ablösung durch Oliver Ruhnert und seiner Entfernung aus der Führungsspitze, richtete er sich direkt an seinen Parteikollegen Christian Suikat und fragte rhetorisch: "Seit wann sind wir Partner der AfD?" Leye, der zu den letzten verbliebenen Vertretern der alten Linken im BSW gehört, zeigte sich empört über den als "Kuschelkurs" empfundenen Weg der Partei.

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Ebenso alarmiert zeigt sich Jessica Tatti, die Landesvorsitzende des BSW in Baden-Württemberg. Die Ex-Linke aus Marbach, die stets das "linkskonservative Profil" der Partei bewarb, warnt davor, dass eine zu enge Bindung an die AfD im Westen Deutschlands zu einem massiven Verlust der Stammwählerschaft führen wird. Tatti, die als Bundestagsabgeordnete im Arbeits- und Sozialausschuss tätig war und sich alsAdvokatin der kleinen Leute sieht, hat bereits einen wichtigen Wahlkampf in Baden-Württemberg verloren, den sie als Spitzenkandidatin führte. Sie fürchtet, dass die aktuelle Taktik der Parteiführung um Sahra Wagenknecht langfristige Wählerstimmen kosten wird.

Personelle und ideologische Risse in der Führungsspitze

Neben den strategischen Differenzen zeigen sich auch tiefe persönliche und biografische Gründe für die Distanzierung von der AfD-Politik. Hakan Rabieh, der Landesvorsitzende des BSW in Nordrhein-Westfalen, hat eine klare rote Linie gezogen: Jede Form der Annäherung an die AfD ist für ihn nicht hinnehmbar. Rabieh, der im Iran geboren wurde und sich in der Vergangenheit intensiv in der Flüchtlingshilfe engagiert hatte, sah sich als einer der letzten Verteidiger Sahra Wagenknechts in der Linkspartei. Sein Wechsel zum BSW war daher logisch, doch die jetzige Richtung der Partei widerspricht seinen politischen und menschlichen Prinzipien fundamental.

Auch andere prominente Figuren wie Thomas Schulze, der Chef der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, versuchen, die Risse zu heilen. Schulze wandte sich mit Bedauern an Suikat und bedauerte die gegenseitige Distanzierung auf dem Parteitag. Dennoch bleibt die Situation angespannt. Die Kritiker, darunter Suikat, Leye und Rabieh, repräsentieren nicht nur eine interne Opposition, sondern verkörpern verschiedene Aspekte der historischen Basis der Partei. Ihre Abkehr von der Koalitionsbereitschaft mit der AfD signalisiert eine fundamentale Spaltung zwischen dem linken Flügel der Partei und dem von Sahra Wagenknecht dominierten Zentrum.

Auswirkungen und weitere Entwicklung der Parteistrategie

Diese internen Unruhen werfen Fragen nach der politischen Handlungsfähigkeit und der strategischen Zielsetzung des BSW auf. Wenn Gründungsmitglieder, die für den Aufbau der Partei zentral waren, ihre Unterstützung zurückziehen, schwächt dies die Legitimität der Führung um Wagenknecht erheblich. Die Aussagen der Kritiker deuten darauf hin, dass das Bündnis Gefahr läuft, sich von seinen ursprünglichen Wurzeln zu entfernen und alieniert damit einen wichtigen Teil seiner politischen Basis. Die kommenden Monate werden zeigen, ob es der Parteiführung gelingt, diese Kluft zu überbrücken oder ob die Abwanderung der linken und mittelständischen Wähler weiter fortschreitet.

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Die aktuelle Situation in Dresden markiert einen Wendepunkt in der jüngeren Geschichte des BSW. Die klare Ansage der Kritiker, keine Koalitionen mit der AfD einzugehen, steht im direkten Widerspruch zu den Beobachtungen von außen, die eine gewisse Öffnung der Partei in diese Richtung vermuten lassen. Die weiteren Schritte werden abhängen davon, wie Sahra Wagenknecht auf diese massiven innerparteilichen Widerstände reagiert und ob es gelingt, eine neue konsensfähige Strategie zu definieren, die sowohl die wirtschaftspolitischen Forderungen der Gründer als auch die außenpolitische Distinktion zur AfD bedient.