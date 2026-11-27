Am Bundesparteitag der BSW in Dresden eskaliert der Konflikt zwischen Gründerin Sahra Wagenknecht und prominanten Gründungsmitgliedern. Während kritische Vorstandsmitglieder fordern, jede Form der Unterstützung einer AfD-geführten Regierung auszuschließen, verteidigt Wagenknecht den bisherigen Kurs und warnt vor einer Spaltung der Partei. Der Streit dreht sich um den sogenannten Magdeburger Weg, der inhaltliche Absprachen mit der AfD zulässt, ohne eine formelle Koalition einzugehen.

bei einem Bundesparteitag in Dresden seinen künftigen Kurs. Nach einer Serie schwacher Wahlergebnisse kriselt es in der erst 2024 gegründeten Partei. GründerinAuf die Frage, ob sie das Risiko einer Spaltung sehe, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur: „Damit würden wir unseren Gegnern im politischen Mainstream einen großen Gefallen tun.

Das sollten wir nicht, denn das BSW wird gebraucht.

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“In einem ungewöhnlichen Schritt hatten vor einigen Tagen mehrere prominente Gründungsmitglieder öffentlich eine Klarstellung beim Parteitag gefordert: Das BSW solle nicht nur Koalitionen mit der AfD ausschließen, sondern auch „eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit“, heißt es in einem Änderungsantrag zum Leitantrag. Der steht bei der Generaldebatte am Samstag auf der Tagesordnung. , genannt „Magdeburger Weg“.