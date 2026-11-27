Nach dem bundesweiten Wahltrauma und den umstrittenen Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt droht dem BSW der nächste interne Bruch. Sarah Wagenknechts Partei kämpft gegen den Vorwurf der Annäherung an die AfD an.

Die Sozialistische Solidargemeinschaft und ihre politische Plattform BSW blicken auf ein katastrophales Jahr zurück, das durch massive interne Konflikte und den Verlust politischer Macht geprägt ist. Nach dem gescheiterten Einzug in den Deutschen Bundestag im Herbst mit nur 0,02 Prozent der Stimmen steht die Partei von Sahra Wagenknecht nun am Abgrund. Besonders die Lage im Landtag von Sachsen-Anhalt, wo das BSW als potenzieller Machtfaktor für die AfD gilt, hat die innerparteilichen Spannungen auf ein kritisches Niveau getrieben.

Erfolge in der Stille und Misserfolge in der Öffentlichkeit

Während das Bündnis auf Bundesebene an der Fünfprozenthürde scheiterte, gelang im Landtag von Magdeburg der knappe Einzug in die Landespolitik. Die AfD verfehlte in Sachsen-Anhalt ebenfalls nur knapp die absolute Mehrheit, sodass beide Parteien zusammen statistisch die Mehrheit der Stimmen stellen könnten. Diese vertrackte Konstellation machte das BSW plötzlich wieder zu einem relevanten Faktor im deutschen Parteienspektrum, obwohl die öffentliche Stimmung und die Umfragewerte der Partei einen starken Rückhalt vermissen lassen.

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Der Weg zu dieser Position war von einer Serie politischer Rückschläge begleitet. In Thüringen zerbrach vor der Bundestagswahl die ungeliebte Koalition aus CDU, SPD und BSW, was dazu führte, dass vier Fünftel der BSW-Fraktion aus Protest gegen die Bundesspitze die Partei verließen. Ähnliche Probleme gab es bereits zuvor, als sich der Landesverband in Sachsen-Anhalt öffentlichkeitswirksam in seine Einzelteile zerlegte und eine Regierungsbeteiligung nicht zustande kam. Diese Entwicklungen haben die Partei geschwächt und das Vertrauen in die Führung der Bundesvorsitzenden untergraben.

Ambivalente Strategie und Annäherung an die Rechtsextremen

Offiziell bleibt die Marschroute des BSW unverändert: Man will die Brandmauer zur AfD beenden, jedoch nicht durch Ausschluss, sondern indem ein überparteilicher Ministerpräsident die Regierungsgeschicke übernimmt. Dieser sollte wechselnde Mehrheiten besorgen, was auch eine Zusammenarbeit mit der AfD bedeuten könnte. Seit Donnerstag befinden sich die Gespräche mit anderen Parteien in Sachsen-Anhalt wieder auf einer längeren Pause unterbrochenen Spur, doch die Findung einer gemeinsamen Kandidatenfigur gilt als nahezu unmöglich.

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Gleichzeitig beteuert die Parteiführung öffentlich, keine Koalition mit der AfD einzugehen oder diese zu tolerieren. BSW-Co-Fraktionschefin Claudia Wittig erklärte in der ARD klar, dass man sich Anträgen aller Parteien anschließen werde, wenn sie richtig seien, aber keine Regierungsbeteiligung erfolgen soll. Doch diese rhetorischen Distanzierungen stehen in scharfem Widerspruch zu den beobachtbaren Entwicklungen im Landtag. BSW und AfD scheinen sich in Sachsen-Anhalt physisch und inhaltlich immer näherzukommen.

Interne Rebellion und Vorwurf der Rechtspopulismus-Nähe

Die Annäherung an die rechtsextreme Partei äußert sich in konkreten politischen Aktionen und sozialer Interaktion. So beantragten beide Parteien gemeinsam eine Lesung, um über einen Antrag zum Ende aller Ukraine-Hilfen und Sanktionen gegen Russland abzustimmen. BSW-Co-Fraktionschef Jens Lehmann wurde beim Feiern mit AfD-Abgeordneten gesehen und nannte die AfD in diesem Kontext einen ehrlichen Partner. Einigte man sich bei der Wahl des Landtagspräsidenten wohl zum Dank auf BSW-Co-Fraktionschefin Claudia Wittig als Vorsitzende des Bildungsausschusses.

Diese Vorgänge führen zu schweren Vorwürfen innerhalb des BSW. Namhafte Mitglieder, darunter ein Mitglied des BSW-Bundesvorstands, schlossen ihren Verbleib in der Partei an eine klare Abgrenzung von der AfD. Man fürchte, dass die Nähe zur AfD das BSW in die Nähe einer rechtsextremistischen, ausländerfeindlichen und völkischen Partei rücke und die eigenen Mitglieder vergrale. Bereits vor der Wahl in Sachsen-Anhalt verließen zwei Dutzend Mitglieder die Landespartei, angeführt von der Wut über eine Leihstimmenkampagne für die AfD.

Kapitulation der Parteiführung und drohender Parteitag in Dresden

Der erbitterte Streit um die Richtung der Partei könnte nun beim Bundesparteitag in Dresden am Wochenende zum Siedepunkt kommen. Teile des Bundesvorstands haben einen Änderungsantrag zum Leitantrag eingebracht, der formelle oder faktische Tolerierung einer AfD-geführten Regierung ausschließen soll. Sahra Wagenknecht und die Parteiführung legten jüngst einen Änderungsvorschlag vor, der die Debatte befrieden soll, doch nach Informationen des Tagesspiegels liefert dieser wenig Neues und verschärft die Spaltung eher.

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Die Situation im Vorfeld des Parteitags ist durch die ungewöhnlich deutliche Kritik namhafter BSW-Personal gegen die Parteilinie in Sachsen-Anhalt und die dulende Bundesspitze geprägt. Wenn sich die internen Konflikte nicht durchgreifend auflösen lassen, droht der nächste große Knall für die noch junge Partei. Die Frage bleibt, ob es der Führung um eine echte Kurskorrektur geht oder nur um die Bewahrung der eigenen Machtstruktur angesichts der bevorstehenden Urabstimmung und der öffentlichen Kritik.