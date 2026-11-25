BSW-Vorstand Fabio De Masi, Sahra Wagenknecht und Amira Mohamed Ali vereinbaren gemeinsame Linie: Koalitionen mit der AfD sind verboten, doch inhaltliche Absprachen bleiben möglich.

Kurz vor der Hauptversammlung der Partei BSW hat sich die Parteispitze auf eine klare Strategie im Umgang mit der Alternative für Deutschland geeinigt. Die drei führenden Köpfe, Parteichef Fabio De Masi, Parteigründerin Sahra Wagenknecht und BSW -Chefin Amira Mohamed Ali, haben nach intensiven Beratungen einen gemeinsamen Kompromissvorschlag vorgelegt. Ziel dieses Vorgehens ist es, die internen Debatten zu befrieden und der Partei ein klares Signal nach außen zu senden, bevor der Bundesparteitag am Wochenende beginnt.

Strenge Grenzen für Koalitionen mit der AfD

Die fundamentale Regel, auf die sich die BSW-Führung geeinigt hat, lautet, dass eine Koalition mit der AfD strikt ausgeschlossen ist. Ebenso wird jede Form der Tolerierung einer Minderheitsregierung der AfD kategorisch abgelehnt. Diese rote Linie soll verhindern, dass die BSW in die Verantwortung einer Regierung mit Beteiligung der AfD rutscht und damit ihre politische Glaubwürdigkeit gefährdet. Fabio De Masi betonte, dass dieser Konsens unter seiner Initiative zustande kam, um ein Zerfall der Partei zu verhindern.

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Inhaltliche Absprachen und gemeinsame Anträge sind möglich

Trotz der klaren Ablehnung einer Regierungsverbindung sieht der neue Kurs jedoch Spielräume für die praktische Politikgestaltung vor. Sahra Wagenknecht erklärt gegenüber der Bild-Zeitung, dass schriftliche Vereinbarungen mit der AfD nicht ausgeschlossen werden sollen, sofern sie sachbezogen sind. Solche Abkommen können dazu dienen, extreme Positionen der AfD zu verhindern oder eigene politische Forderungen durchzusetzen. Wagenknecht nennt hier konkrete Bereiche wie die Bildungspolitik oder die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in denen Verbesserungen erzielt werden können.

Auch gemeinsame Anträge von BSW und der AfD in Parlamenten bleiben weiterhin gestattet. Ein interner Vorstoß einiger Kritiker, dies zu verbieten, wurde von Wagenknecht entschieden zurückgewiesen. Sie argumentiert, dass das BSW sonst vorhandene Mehrheiten schlechter nutzen könne, um die eigene Agenda durchzusetzen. Zudem würde eine solche Trennung dazu führen, dass die AfD eigene, für die BSW irrelevanten Anträge einbringen würde, was die Handlungsfähigkeit der BSW unnötig einschränken würde.

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Differenzen mit Amira Mohamed Ali bleiben gering

Während der Diskussion um den Kurs gab es innerhalb der Partei Spannungen, insbesondere von führenden Mitgliedern, die eine stärkere Abgrenzung von der AfD forderten. Sahra Wagenknecht weist jedoch darauf hin, dass ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen ihr und Amira Mohamed Ali nicht besteht. Die Differenzen seien, wenn man genau hinschaue, in der Sache viel geringer, als viele glauben. Sie hofft, dass der Konflikt durch den Kompromiss beigelegt ist und der Bundesparteitag nicht vom Signal der Selbstbeschäftigung, sondern vom Aufbruch geprägt ist.

Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt zeigen bereits, wie diese Praxis aussehen kann. Dort haben Fraktionschefs Claudia Wittig und Thomas Schulze sowie der BSW-Landeschef John Lucas Dittrich gemeinsame Anträge mit der AfD im Landtag eingebracht. Wagenknecht versichert, dass dies keine Tolerierung einer Regierung sei, sondern darauf abziele, das Maximum an BSW-Positionen herauszuholen. Absprachen zum gegenseitigen Zuschreiben von Posten bleiben jedoch tabu.

Zukünftige Perspektiven und der Fokus auf Sachsen-Anhalt

Die BSW knüpft große Hoffnungen an die Ergebnisse und die strategische Ausrichtung in Sachsen-Anhalt. Der dort erzielte Wahlerfolg soll nach Ansicht von Wagenknecht den Grundstein für ein Comeback der Partei legen. Die klare Linie, keine AfD-Regierung zu tolerieren, aber inhaltlich kooperativ zu sein, soll es der BSW ermöglichen, ihre politische Relevanz zu wahren und gleichzeitig Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen, ohne in die Verantwortung einer Koalition übernommen zu werden.