Der BSW-Bundesparteitag stimmt mit großer Mehrheit für eine Kooperationsbereitschaft mit der AfD in Sachsen-Anhalt. Kritik führt bereits zum Austritt prominenter Delegierter.

Der BSW -Bundesparteitag hat in einem kontroversen Abschlussverfahren die strategische Ausrichtung der Partei fundamental verändert. Eine überwältigende Mehrheit der anwesenden 537 Delegierten stimmte dem Antrag der Bundesparteiführung zu, der eine politische Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD) im Bundesland Sachsen-Anhalt explizit erlaubt. Dieser Beschluss ebnet den Weg für die vom BSW -Landesverband geplante Kooperation mit einer möglichen künftigen Landesregierung unter Führung von Ulrich Siegmund, die nun mit dem Segen der Parteispitze realisiert werden kann. Die Entscheidung markiert einen klaren Kurswechsel weg von der bisherigen Brandmauer-Strategie hin zu pragmatischen parlamentarischen Absprachen.

Debatte um parlamentarische Absprachen

Im Mittelpunkt der hitzigen Aussprache stand die Definition dessen, was unter einer solchen Zusammenarbeit zu verstehen ist. BSW-Co-Vorsitzender Fabio De Masi wies in seiner Rede deutlich darauf hin, dass es weder eine klassische Koalition noch eine Tolerierung der AfD geben werde. Dennoch betonte er, dass das Bündnis 90/Die Linke, die SPD und andere Kräfte nicht mehr allein regierungsfähig seien. De Masi argumentierte, dass das BSW mit der AfD parlamentarische Absprachen treffen müsse, um die Regierungsfähigkeit in Sachsen-Anhalt zu sichern. Sein Appell, die Debatte über den "Magdeburger Weg" oder einen "Thüringer Weg" zu beenden und sich auf den eigenen Weg des BSW zu konzentrieren, wurde im Saal mit langem und lautstarkem Applaus bedacht. Für die Bundespartei ist dieser Schritt entscheidend, um politische Handlungsfähigkeit auf Landesebene zu behalten.

Also read BSW-Krise in Sachsen-Anhalt: Wagenknechts Partei vor dem inneren Zerfall

Schwere Vorwürfe und internen Konflikte

Gegen den geplanten Kurs regte sich erbitterter Widerstand innerhalb der eigenen Reihen, der in scharfen Worten und ideologischen Vorwürfen mündete. Parteimitgründer Klaus Ernst lehnte die Zusammenarbeit strikt ab und bezeichnete die AfD als "völkische und rassistische Partei". Seine Kritik galt speziell der geplanten Verabschiedung des Haushalts gemeinsam mit der AfD, was er aus seiner Perspektive als faktische Tolerierung der rechten Partei wertete. Auch Delegierte wie Jonas Christopher Höpgen aus Bremen plädierten klar gegen eine Unterstützung völkischer Politiker. Die Delegierte Cornelia Rath kritisierte die Aussage der Parteispitze, das BSW sei ein "zuverlässiger Partner" für die AfD, als irreführend. Gottard Kroop aus Berlin ging in seinen Ausführungen noch weiter und nannte die AfD eine "Kriegstreiberpartei", die Rassismus an die Lage lege und die Vertreibung von Ausländern wolle. Die Situation im Saal eskalierte teilweise, sodass der Tagungsleiter zur Fairness auffordern musste. Ein Delegierter aus Bayern warnte eindringlich davor, dass sich die Partei von Rechtsextremen umarmen lasse, was die Existenz des BSW bedrohe.

Advertisement

Advertisement

Argumente für die pragmatische Wende

Den Kritikern stand eine energische Verteidigung des neuen Kurses durch führende Köpfe der Partei gegenüber. Thomas Schulze, der Co-Fraktionsvorsitzende des BSW in Sachsen-Anhalt, verteidigte die Zusammenarbeit mit der Begründung, dass die "Altparteien" CDU, SPD und FDP die aktuelle wirtschaftliche Not in Sachsen-Anhalt zu verantworten hätten, nicht jedoch die AfD oder das BSW. Seine Position fand starken Zuspruch, und seine Co-Fraktionsvorsitzende Claudia Wittig wurde sogar mit stehenden Ovationen von den Delegierten für den "Magdeburger Weg" bejubelt. Auch Parteigründerin Sahra Wagenknecht forderte in ihrer Rede eindringlich, dass das BSW auch mit der AfD zusammenarbeiten müsse, um politischen Wandel aktiv zu gestalten. Sie verwies dabei auf den bereits gemeinsam mit der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt gefassten Beschluss zugunsten einer gebührenfreien Kita. Wagenknecht charakterisierte die Brandmauer als ein Herrschaftsinstrument und verwies darauf, dass auch die Linke durch ihre Ablehnung einer strikteren Migrationspolitik Wähler in Scharen zur AfD getrieben habe. Sie gab zu, die Sorge der Kritiker zu verstehen, dass das BSW für das mögliche Erstarken "Rechtsextremer" verantwortlich gemacht werden könnte, übernahm jedoch keine Verantwortung dafür, sondern verwies auf die Politik der anderen Parteien.

Folgen des Beschlusses und Austritte

Am Ende setzten sich die Befürworter der Zusammenarbeit deutlich durch, während die Kritiker um Klaus Ernst den Kürzeren zogen. Der Antrag der Delegiertengruppe um Ernst, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnte, wurde klar abgelehnt. Die politischen Konsequenzen dieser Entscheidung sind bereits jetzt spürbar, da mehrere Delegierte erklärt haben, dass sie die Partei verlassen werden. Fabio De Masi hatte zuvor noch um Einsicht geworben und die Menschen, die ihren Antrag einbrachten, nicht aus der Partei gehen zu lassen. Doch dieser Appell scheint nicht gewirkt zu haben. Erste Delegierte erklärten bereits öffentlich ihren Austritt und wurden dabei ausgebuht. Nach Informationen von FOCUS online könnten am selben Tag bis zu 20 Delegierte unmittelbar aus dem BSW austreten. Zu der Gruppe um Klaus Ernst gehören auch die Bundesvorstandsmitglieder Sevim Dagdelen und Christian Leye aus Nordrhein-Westfalen. Dagdelen war lange Bundestagsabgeordnete und Leye war bis 2021 im Wahlkreisbüro von Sahra Wagenknecht tätig sowie bis 2025 Generalsekretär des BSW. Dennoch ist unklar, ob auch diese beiden Funktionäre die Partei verlassen wollen, da interne Quellen andeuten, dass nicht alle aus dem Kreis um Ernst unmittelbar austreten, weil noch praktische Aufgaben wie die ordnungsgemäße Vorbereitung anstehender Landesparteitage und die Übergabe der Parteikassen zu erledigen sind.