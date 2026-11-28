Dreißig BSW-Delegierte, darunter Klaus Ernst und Suikat, beenden ihre Mitgliedschaft nach der Ablehnung des Austrittsantrags. Der Konflikt um die AfD-Annäherung spaltet die Partei tief.

Die politische Spaltung im Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW) hat eine neue Zäsur erreicht, als 30 Delegierte ihren Parteiaustritt verkündeten. Dieser massenhafte Ausstieg ereignete sich am Rande des BSW -Bundesparteitags in Dresden und richtet sich direkt an die parteiinterne Opposition, die den so genannten Magdeburger Weg befürwortet. Die abtrünnigen Mitglieder argumentieren, dass die aktuelle Parteiführung den ursprünglichen Gründungskonsens verraten habe, der eine klare Abgrenzung gegen die Alternative für Deutschland (AfD) vorsah. Die 30 Betroffenen sehen sich gezwungen, den Verband zu verlassen, da sie eine fortschreitende Annäherung an die rechtsextreme Partei beobachten, die den ethischen Kern der BSW -Gründung untergräbt.

Magdeburger Weg und Protestaustritte

Der Kern des Streits liegt in der strategischen Ausrichtung, die Parteichef Fabio De Masi und Parteipatronin Sahra Wagenknecht vehement vertreten haben. Diese Doktrin erlaubt zwar keine Koalitionen oder Wählerstimmen für AfD-Kandidaten bei der Wahl von Ministerpräsidenten, fordert aber gleichzeitig gemeinsame Anträge, Abstimmungen und möglicherweise schriftliche Vereinbarungen mit der AfD in den Landtagen. Die 30 aussteigenden Delegierten werfen der Führung vor, diese Linie zu nutzen, um der AfD als friedenspolitische Alternative zu dienen, obwohl sie Hochrüstung und Militarisierung befürwortet. Sie argumentieren, dass eine solche Tolerierung der AfD nur ihrer Selbstdarstellung nützt, während Umverteilungsprozesse von unten nach oben gefördert würden.

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Prominente Kritiker und geografische Verteilung

Zu den prominentesten Kritikern der Parteiführung zählt Klaus Ernst, ein 72-jähriges Vorstandsmitglied und Gründungsmitglied des BSW aus dem Jahr 2023. Ernst war lange Zeit als enger Vertrauter von Sahra Wagenknecht im bayerischen Landesverband bekannt und genießt erhebliches politisches Gewicht. Er erklärte seinen Austritt öffentlich gegenüber dem ZDF und betonte, er könne eine Partei, in der man sich als Partner der AfD sieht, nicht länger unterstützen. Trotz seiner Kritik an der Nähe zur AfD vertritt Ernst auch Hardliner-Positionen zum Ukraine-Krieg, indem er die Nato und die USA für den Konflikt verantwortlich macht und Waffenlieferungen als Auslöser benennt.

Neben Ernst trägt auch Christian Suikat, der stellvertretende Parteichef und Bundesschatzmeister seit 2024, maßgeblich zur innerparteilichen Krise bei. Der Gründer einer Insolvenzsoftware-Firma war ursprünglich für Wagenknecht zentral, als es um den wirtschaftspolitischen Aufbau der neuen Partei ging. Suikat zeigte sich im Saal beinahe regungslos, distanziert sich jedoch öffentlich von der Parteiführung. Er gibt zu, sich mit dem aktuellen Kurs fremd zu fühlen, und beruft sich auf sein früheres Ziel mehr Steuergerechtigkeit sowie seine Empathie für die Menschen in der Ukraine. Sein offener Widerspruch dürfte intern für heftigen Gegenwind sorgen und die Spaltung vertiefen.

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Regionale Auswirkungen und strategische Risiken

Die Welle der Austritte ist nicht nur symbolisch, sondern hat konkrete regionale Implikationen. Fast die Hälfte der 30 Unterzeichner stammt aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, wo im kommenden Jahr eine bedeutende Landtagswahl ansteht. Auch sächsische Landesabgeordnete wie Bernd Rudolph sind unter den Aussteigern, was die Brisanz für die BSW-Strategie in ostdeutschen Hochburgen unterstreicht. Die Gefahr besteht darin, dass erfahrene Funktionäre die Partei verlassen und damit das operative Wissen sowie die lokalen Netzwerke schwächen, die für den Wahlerfolg in diesen Schlüsselregionen unerlässlich sind.

Spannungen im Westen und Führungswechsel

Auch im Süden Deutschlands zeigen sich die Risse in der Parteistruktur. Jessica Tatti, die Landesvorsitzende des BSW Baden-Württemberg und Ex-Linken-Abgeordnete, äußert tiefe Sorge um den Verlust von Stammwählern im Westen. Tatti, die als Spitzenkandidatin kürzlich eine Wahl verlor, betonte stets das linkskonservative Profil der Partei. Sie warnt davor, dass zu viel Nähe zur AfD das BSW politisch isolieren und das Wählerpotenzial im Westen weiter schrumpfen lassen wird, was die strategische Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung unterstreicht.

Die innere Zerrissenheit wird durch den überraschenden Führungswechsel im Generalsekretariat zusätzlich verschärft. Christian Leye, der die Partei mitgründete und ab 2024 die Geschicke als Generalsekretär leitete, wurde überraschend abgesetzt und durch den Ex-Fußballmanager Oliver Ruhnert ersetzt. Thomas Schulze, der umstrittene Chef der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, wandte sich während des Parteitags direkt an Leye und bedauerte die gegensätzlichen Positionen. Dieser persönliche Austausch markiert einen weiteren Einschnitt in der Geschichte des BSW, da die ursprüngliche Führungselite nun zersplittert ist und neue, teils unbekannte Akteure wie Ruhnert an vorderster Front stehen.