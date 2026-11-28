Der BSW-Bundesparteitag in Dresden lehnt eine scharfe Abgrenzung zur AfD ab. Die Mehrheit unterstützt die Kooperationspraxis aus Sachsen-Anhalt gegen innere Kritik.

Der Bundesparteitag der Partei BSW hat in Dresden am Samstag eine entscheidende Weichenstellung im Umgang mit der Alternative für Deutschland (AfD) vorgenommen. Die rund 600 anwesenden Delegierten sprachen sich mit einer deutlichen Mehrheit gegen einen Antrag aus, der eine schärfere Trennlinie zur rechten Partei ziehen wollte. Damit stellte sich die junge politische Kraft hinter die bestehende Praxis der Zusammenarbeit mit der AfD, wie sie bereits im Landtag von Sachsen-Anhalt praktiziert wird. Diese Entscheidung beendet vorerst die interne Unsicherheit und gibt den Kurs für künftige politische Bündnisse vor.

Abgrenzungsantrag und Abstimmungsergebnis

Die Frage nach der Distanzierung von der AfD war das beherrschende Thema des Parteitages in Dresden. Ein Änderungsantrag, der von BSW-Vize Christian Leye eingebracht worden war, forderte eine klare Positionierung gegen jegliche Form der Zusammenarbeit mit der rechtsnationalen Partei. Dieser Antrag wurde jedoch von der Mehrheit der Delegierten abgelehnt. Die Folgen dieser Entscheidung zeigten sich noch auf der Bühne, da mehrere anwesende Delegierte ihren Austritt aus der Partei erklärten. Das Ergebnis signalisierte eine klare Linie der Parteiführung.

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Interne Debatten und Positionen

BSW-Co-Chef Fabio De Masi hatte im Vorfeld der Abstimmung versucht, die unterschiedlichen Flügel der Partei zu versöhnen. Er argumentierte, dass eine starre "Brandmauer" gescheitert sei und warnte gleichzeitig davor, dass das BSW andernfalls als "Funktionspartei" der AfD wahrgenommen werden könnte. De Masi betonte jedoch, dass sachliche Zusammenarbeit und parlamentarische Absprachen mit der AfD weiterhin möglich bleiben sollen. Dies sollte helfen, die auseinanderstrebenden Parteienlinien wieder auf einen Nenner zu bringen.

Gegner des sogenannten "Magdeburger Wegs" äußerten sich während der Generaldebatte kritisch. Sie warnten vor einer "tödlichen Umarmung" durch die AfD. Einige Redner bezeichneten die AfD als "Kriegstreiber-Partei" und führten Rassismus als zusätzlichen Grund für die Ablehnung an. Andere sahen in einer möglichen Zusammenarbeit einen "Akt der Zerstörung des BSW". Die Spaltung der Partei wurde durch diese hitzigen Debatten offenbart.

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Position von Sahra Wagenknecht

Das letzte Wort hatte Parteigründerin Sahra Wagenknecht bei der Debatte. Sie griff dabei auch andere BSW-Gruppierungen in Thüringen und Brandenburg an und bezeichnete deren Handeln als "Beutegemeinschaft". Im Fokus stand ihre Haltung zu Sachsen-Anhalt, wo sie die Debatte um die AfD mit Zerrbildern führte. Wagenknecht argumentierte, dass die Kritik an der Zusammenarbeit unglaubwürdig sei, solange ein Zeitfenster für sinnvolle Kooperation bestehe. Sie forderte die Umsetzung dieser Zusammenarbeit konsequent ein.

Wagenknecht unterstellte ihren Kritikern, dass sie eine "neue Geheimpolizei" aufbauen und die Zensur im Netz vorantreiben würden. Ihrer Ansicht nach zerstörten gerade jene, die ständig vor der AfD warnten, die Grundfesten der Demokratie. Ihre Botschaft an die Delegierten war eindeutig: Es gelte keine starre Brandmauer zu ziehen, sondern dort zusammenzuarbeiten, wo es dem BSW politisch nützt. Dies festigte die Position der Parteispitze.

Konsequenzen für die Politik

Mit der Ablehnung des Änderungsantrags ist der Weg für das BSW frei, künftig zumindest in Sachfragen gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Dies betrifft insbesondere den Raum Sachsen-Anhalt, aber auch andere Regionen wie Berlin und Sachsen. Die Delegierten folgten dem Kurs, der keine Koalition, aber inhaltliche Zusammenarbeit bevorzugt. Alles andere wurde als gescheiteter "Irrweg der Altparteien" bezeichnet. Diese Entwicklung prägt die künftige politische Landschaft.

Die Entscheidung des Parteitages in Dresden hat somit eine klare Richtung vorgegeben. Das BSW wird seinen Fokus auf sachliche Kooperationen legen, trotz innerparteilicher Kritik. Die Austritte einiger Delegierter zeigen, dass diese Linie nicht ohne Widerstand ist. Dennoch hat die Mehrheit der Partei die Strategie der Zusammenarbeit unter Führung von Sahra Wagenknecht und Fabio De Masi bestätigt. Die weitere Entwicklung in Sachsen-Anhalt wird nun von großer Bedeutung sein.