Am Parteitag in Dresden entscheiden 660 Delegierte über die Zukunft des BSW. Der Konflikt zwischen Sahra Wagenknecht und dem kritischen Flügel um Leye eskaliert.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW) steht am Wochenende vor einer existenziellen Zäsur, als sich 660 Delegierte auf dem Bundesparteitag in Dresden über die künftige strategische Ausrichtung der Partei entscheiden müssen. Im Fokus der heftigen Debatten steht die Frage, ob das BSW punktuell mit der Alternative für Deutschland (AfD) kooperieren soll oder ob eine klare Abgrenzung erforderlich ist. Dieser interne Richtungsstreit hat dazu geführt, dass die Fronten in der noch jungen Partei verhärtet sind und ein möglicher Bruch im Parteivorstand nicht auszuschließen ist.

Historischer Kontext und Höckes Einladung

Die aktuelle Krise ist direkt mit den politischen Ambitionen von Parteigründerin Sahra Wagenknecht verbunden, die eine pragmatische, punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD befürwortet. Ein entscheidender Moment in dieser Entwicklung ereignete sich bereits im Februar 2023, als Björn Höcke Wagenknecht auf einer Pegida-Kundgebung in Dresden öffentlich dazu einlud, der AfD beizutreten. Höcke versicherte ihr damals, dass sie in seiner Partei die Freiheit habe, die Politik zu machen, die sie sich in Berlin nicht zu träumen wage. Zu diesem Zeitpunkt war Wagenknecht noch Mitglied der Partei Die Linke; das BSW wurde erst knapp ein Jahr später gegründet. Diese historische Einbindung in die ostdeutsche Politiklandschaft prägt bis heute die internen Dynamiken des Bündnisses.

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Praktische Kooperation in Sachsen-Anhalt

Die theoretische Debatte ist in der politischen Praxis längst gegenstandslos, wie das Beispiel Sachsen-Anhalt zeigt. Dort hat das BSW gemeinsam mit der AfD Tobias Rausch zum ersten Landtagspräsidenten der AfD gewählt, was einen unprecedenteden Schritt in der deutschen Landespolitik darstellt. Im Oktober setzten die Fraktionen beider Parteien zudem einen gemeinsamen Antrag durch, der ein sofortiges Ende aller Ukraine-Hilfen und die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland fordert. Trotz dieser engen inhaltlichen Nähe schließt der Landesverband des BSW in Sachsen-Anhalt eine Koalition oder eine Duldung einer AfD-Minderheitsregierung aus. Bei der Wahl des Ministerpräsidenten am 8. Dezember wird das BSW sich enthalten, falls kein überparteilicher Kandidat gefunden wird.

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Positionen: Wagenknecht versus kritischer Flügel

Sahra Wagenknecht verteidigt den Kurs der Zusammenarbeit als notwendige "Überwindung der Brandmauer-Idiotie" und wird dabei von den Fraktionsvorsitzenden in den neuen Bundesländern unterstützt. Claudia Wittig, stellvertretende Fraktionsvorsitzende des BSW in Sachsen-Anhalt, betonte im ZDF, dass das BSW einfach eigene Politik mache und es dabei egal sei, mit wem man dabei zusammenarbeite. Dem steht der AfD-kritische Flügel gegenüber, der aus vielen Gründungsmitgliedern aus den alten Bundesländern besteht, darunter Sevim Dagdelen, Klaus Ernst, Ralf Krämer und Christian Leye. Diese Gruppe sieht in jeder Form der Kooperation mit einer als rechtsextrem eingestuften Partei eine existenzielle Bedrohung für die politische Integrität des BSW.

Öffentliche Schlachten und Kompromissversuche

Der Konflikt hat sich so weit zugespitzt, dass er nicht mehr nur intern, sondern durch Gastbeiträge in Medien wie "Die Zeit", "Berliner Zeitung" und "t-online" öffentlich ausgetragen wird. Christian Leye warnte gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern davor, dass der sogenannte Magdeburger Weg zu einer gefährlichen Lagerbildung führe. Die stellvertretenden Parteivorsitzenden Jessica Tatti und Ralph Suikat sehen in der Wahl von Ulrich Siegmund zu einem potenziellen Ministerpräsidenten eine Falle, die die Bedeutung des BSW für die AfD erhöhen, aber die eigene Autonomie gefährden würde. Alexander King und Norman Wolf argumentieren hingegen, das BSW müsse die AfD nutzen, um eigene politische Ziele durchzusetzen. Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali bringt einen Änderungsantrag ein, der klare Abgrenzung zur Koalition betont, aber parlamentarische Zusammenarbeit mit allen Kräften erlaubt, ein Entwurf, der den kritischen Flügel nicht zufriedenstellt.