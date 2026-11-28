Beim vierten Bundesparteitag der Wagenknecht-Partei droht der erste große politische Konflikt. Das könnte auch Folgen für die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt haben.

Die junge Partei ficht in der Debatte über den „Magdeburger Weg“ den ersten ernsthaften politischen Konflikt aus. - Beim vierten Bundesparteitag der Wagenknecht-Partei droht der erste große politische Konflikt.

Das könnte auch Folgen für die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt haben. Das BSW berät heute bei einem Parteitag in Dresden, wie eng es künftig mit der AfD zusammenarbeiten will. Mehrere Vorstandsmitglieder fordern eine klare Abgrenzung gegen die Rechtsaußenpartei und bezeichnen sie als politischen Gegner. Die Parteispitze und Gründerin Sahra Wagenknecht wollen hingegen Spielraum für Absprachen und schriftliche Vereinbarungen mit der AfD lassen.

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Die Fronten sind verhärtet. Konkret geht es um das Zusammenwirken beider Parteien in Sachsen-Anhalt. Dort hatte die AfD mit 43,8 Prozent der Stimmen im September die Landtagswahl gewonnen, aber keine absolute Mehrheit. Das BSW ist mit 5,3 Prozent der Stimmen und fünf Mandaten im Landtag das Zünglein an der Waage.