Der BSW-Parteitag in Dresden wird überschattet vom Streit um eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD. Sahra Wagenknecht und Fabio de Masi treffen auf kritische Stimmen innerhalb der Partei.

Der Bundesparteitag der BSW in Dresden steht im Zeichen eines tiefen innerparteilichen Konflikts, der die Zukunft der Partei bestimmen soll. Im Mittelpunkt der Debatten steht die Frage, ob die Alternative für Deutschland (AfD) als politischer Gegner bekämpft oder als möglicher Koalitionspartner akzeptiert werden soll. Die Befürworter einer inhaltlichen Annäherung, angeführt von der Parteigründerin Sahra Wagenknecht, gewinnen an Boden, während eine wachsende Zahl von Kritikern den Austritt aus der Partei erwägt.

Politische Lage nach schwachen Wahlergebnissen

Das vergangene Jahr war für die BSW von zahlreichen Rückschlägen geprägt. Die Partei verpasste den Einzug in die Landtage von Mecklenburg-Vorpommern und Berlin nur knapp, während sie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz deutlich scheiterte. Erfolgreich war die BSW lediglich in Sachsen-Anhalt. In anderen Regionen verzeichnete die Partei massive Mitglieder- und Abgeordnetenverluste: Ein Großteil der Landtagsabgeordneten in Thüringen verließ die Partei, und in Brandenburg verlor die BSW mehr als ein Drittel ihrer Vertretung. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage sind die mehr als 500 Delegierten in Dresden zunächst gut gelaunt, doch der anhaltende Richtungsstreit droht die Stimmung zu trüben.

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Der Magdeburger Weg als zentrales Streitthema

Der Begriff "Magdeburger Weg" steht symbolisch für die sachbezogene Zusammenarbeit mit der AfD, die in Sachsen-Anhalt bereits seit der letzten Landtagswahl praktiziert wird. Dort hat die BSW bei verschiedenen Abstimmungen mit der AfD übereinstimmend gestimmt, einschließlich der Wahl von Tobias Rausch zum ersten Landtagspräsidenten der AfD. Diese Strategie wird von einem großen Teil der Basis nicht unterstützt. Die Debatte kulminiert nun auf dem Parteitag in Dresden, wo sich mehr als 150 Delegierte für Reden in der Generaldebatte angemeldet haben. Aus diesen wurden 30 per Losverfahren ausgewählt, wobei Kritiker forderten, dass das Losverfahren öffentlich im Saal erfolgen soll, statt im stillen Kämmerlein des Präsidiums.

Positionen der Parteiführung und der Kritiker

Parteivorsitzender Fabio de Masi versuchte zu Beginn seiner Rede, als einheizerische Stimme zu wirken und die delegierten auf gemeinsame Ziele wie Friedenspolitik mit Russland, weniger Rüstungsausgaben und mehr Investitionen in Rente und Bildung zu lenken. Erst nach knapp einer halben Stunde sprach er das heikle Thema der Zusammenarbeit mit der AfD an. Er appellierte an den AfD-kritischen Flügel, die Partei nicht zu verlassen, da man ihre Unterstützung benötige. De Masi betonte, dass man als Partei des Friedens die Entspannungspolitik nicht nur predigen, sondern auch leben müsse. Persönlich wurde er, als er erwähnte, dass er in der kommenden Woche seine verstorbene Mutter beerdigen müsse und seine Partei nicht noch einmal "begraben" wolle.

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Kritik an der Strategie und interne Spannungen

Die Generaldebatte verlief größtenteils ruhig, bis Henning Frey aus Nordrhein-Westfalen das Wort ergriff. Er bezeichnete die AfD und die CDU als Kriegstreiberparteien und kritisierte scharf, dass die BSW eine Zusammenarbeit mit einer Partei akzeptiere, die Rassismus fördere. Frey prophezeite, dass das BSW auseinanderbrechen werde, wenn die Zusammenarbeit fortgesetzt werde, wobei ein Teil der Basis zur AfD abwandern könnte. Unter lautem Buhen stellte er klar, dass die AfD genau wie Friedrich Merz bekämpft werden müsse. Gleichzeitig verteidigte Claudia Wittig, stellvertretende Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, den Kurs. Sie hatte sich Anfang November mit Stimmen der AfD zur Vorsitzenden des Bildungsausschusses im Landtag wählen lassen, obwohl der BSW eigentlich kein Ausschussvorsitz zustand. Wittig argumentierte, man müsse mit einer Stimme sprechen, um die eigenen Ziele durchzusetzen, und warnte davor, sich als Friedensbewegung durch Abgrenzung handlungsunfähig zu machen.

Wagenknecht und die Zukunft der BSW

Sahra Wagenknecht betrat die Bühne und wurde von den Delegierten gefeiert wie ein Popstar. Unter minutenlangem Jubel relativierte sie die ständigen Machtkämpfe und Richtungskontroversen als typische Kinderkrankheiten einer noch jungen Partei. Ihre Anwesenheit und die starke Basisunterstützung scheinen die Position der Befürworter der Zusammenarbeit mit der AfD zu festigen. Dennoch bleiben die Spannungen sichtbar, und die bevorstehende Abstimmung über den künftigen Kurs wird darüber entscheiden, ob die BSW ihren Weg der offenen Kooperation fortsetzt oder sich von der AfD distanziert. Die Stimmung im Saal zeigt, dass die Partei an ihrem aktuellen Scheidewege steht und die kommenden Tage entscheidend für ihre weitere politische Ausrichtung sein werden.