Beim BSW-Parteitag in Dresden wirbt Fabio De Masi für einen Kompromiss im Streit um die AfD. Über den Leitantrag ist noch nicht abgestimmt.

Magdeburger Weg oder klare Abgrenzung? 537 Delegierte ringen um den Kurs gegenüber der AfD – mit Buhrufen, scharfen Warnungen und offenem Ausgang. Auf dem Bundesparteitag des BSW in Dresden haben die 537 stimmberechtigten Delegierten am Samstag hart über die Frage gestritten, die die Partei zu spalten droht: Soll das BSW bei Sachthemen mit der AfD zusammenarbeiten, wie es die Fraktion in Sachsen-Anhalt mit dem sogenannten Magdeburger Weg tut?

Oder muss es sich klar abgrenzen? Co-Parteichef Fabio De Masi warb in einer versöhnlichen Rede für einen Kompromiss. Entschieden ist noch nichts. Über den Leitantrag wurde noch nicht abgestimmt, und Sahra Wagenknecht hat noch nicht gesprochen.

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Die Ostdeutsche Allgemeine und Berliner Zeitung sind berichten aus der Dresdner Messe. In Sachsen-Anhalt hat das BSW mit 5,3 Prozent den Einzug in den Landtag geschafft. Zusammen mit der AfD, die mit 43,8 Prozent deutlich stärkste Partei wurde, gibt es dort eine Mehrheit. Das BSW stimmte mehrfach mit der AfD, deren Landesverband der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch einstuft.