Der Bundesparteitag des BSW hat eine scharfe Abgrenzung zur AfD abgelehnt. Eine Mehrheit der rund 600 Delegierten stimmte in Dresden gegen einen Antrag mehrerer BSW-Gründungsmitglieder. Diese hatten gefordert, mit der AfD in keiner Weise zusammenzuarbeiten.

Die BSW-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio De Masi bei der Abstimmung auf dem Parteitag. Der Ko-Bundesvorsitzende De Masi und die Parteigründerin Wagenknecht hatten dagegen vor der Abstimmung für den sogenannten"Magdeburger Weg" geworben.

Damit ist der Kurs des BSW in Sachsen-Anhalt gemeint, das in Sachfragen mit der AfD zusammenarbeitet, eine engere Kooperation aber ausschließt. De Masi sagte, wenn das BSW in inhaltliche Debatten kommen wolle, um die Unzufriedenheit im Land abzubauen, dann müsse man auch mit dieser Partei parlamentarische Absprachen führen. Nach dem Parteitagsvotum gaben 30 Mitglieder ihren Austritt bekannt. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, der Gründungskonsens des BSW habe darin bestanden, eine soziale und friedenspolitische Alternative auch gegen die AfD aufzubauen.

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Fast die Hälfte der Unterzeichner kommt aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Auch der sächsische Landtagsabgeordnete Rudolph, der BSW-Mitbegründer und bayerische Ko-Landesvorsitzende Ernst sowie der sächsische Landtagsabgeordnete Rudolph kündigten ihren Austritt an.