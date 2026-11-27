Sahra Wagenknecht und das BSW blockieren den Ausschluss der AfD auf dem Parteitag. Die Partei bestätigt ihre kritische Haltung zur Ukraine-Politik und fordert energiepolitische Wende.

Die Bundestagsabgeordnete und Parteigründerin Sahra Wagenknecht hat auf dem Parteitag der BSW in Dresden eine klare Position gegen den Ausschluss der AfD bezogen. Auf die Nachfrage, ob sie einen solchen Schritt befürworte, verwies sie auf die strategischen Nachteile für die eigene Bewegung. Sie argumentierte, dass ein Ausschluss den politischen Gegnern im Mainstream nur nützen würde. Daher sei es nicht im Interesse der BSW, diesen Weg zu gehen, da die Partei als politische Kraft unverzichtbar sei.

Ausschluss Debatte und interne Kritik

Vor dem Parteitag hatten mehrere prominente Gründungsmitglieder öffentlich eine Klarstellung gefordert. Sie verlangten, dass die Partei explizit ausschließt, eine von der AfD geführte Regierung zu tolerieren oder stützen zu. Ein Änderungsantrag bezog sich auf formelle oder faktische Absprachen zur Zusammenarbeit. Parteigründerin Sahra Wagenknecht zeigte sich dabei auch selbstkritisch. Sie räumte eigene Fehler im vergangenen Wahlkampf ein, betonte aber die Notwendigkeit lebendiger Diskussionen innerhalb der Partei.

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Der BSW-Parteichef Fabio De Masi bot an, den Leitantrag zu ergänzen. Dies genügte den Kritikern jedoch nicht. BSW-Vorstandsmitglieder wie Christian Leye, Amid Rabieh, Ralph Suikat, Jessica Tatti und Klaus Ernst zeigten sich unzufrieden. Claudia Wittig, die BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, konterte die Kritiker scharf. Sie bestritt einen Schmusekurs mit der AfD und verwies auf die Verantwortung der Medien.

Wahlanalytik und strategische Ausrichtung

Sahra Wagenknecht analysierte die jüngsten Wahlniederlagen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Sie gab zu, im ersten Bundesland nicht ausreichend Wahlkampf geführt zu haben. Der fehlende Einzug in den Landtag sei um etwa 1.300 Stimmen verfehlt worden. In Berlin sei sie zu spät in den Prozess eingestiegen. Dennoch sieht sie das politische Potenzial der Partei als unverändert hoch an. Seriöse Umfragen würden derzeit eine Wählerschaft zwischen drei und vier Prozent bundesweit ausweisen.

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Die Strategie der Partei konzentriert sich darauf, unzufriedene und wütende Bürger anzusprechen. Diese Wähler sind derzeit zum erheblichen Teil bei der AfD anzutreffen. Die BSW sieht ihre einzige Chance darin, diese Zielgruppe wieder stärker zu erreichen. Dies geschieht parallel zu Gesprächen über Inhalte, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen müsste. Eine formelle Koalition oder die Wahl von Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten schließt die Partei jedoch aus.

Politische Positionen und Ukraine-Konflikt

Neben dem AfD-Streit bekräftigt der Leitantrag auf 22 Seiten die etablierten Kernpositionen der Partei. Dazu gehören Forderungen nach billiger Energie aus Russland und höheren Renten. Die Steuerpolitik sieht eine Erhöhung von Vermögen- und Erbschaftssteuern vor. Auch ein Mindestlohn von 15 Euro und die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen stehen auf der Agenda. Ein bundesweiter Mietendeckel soll die Mieten stabilisieren.

In der Außen- und Sicherheitspolitik lehnt die Partei eine direkte militärische Konfrontation mit Russland ab. Hohe Rüstungsausgaben und eine allgemeine Wehrpflicht werden strikt abgelehnt. Der Ukraine-Krieg wird als Folge der russischen Invasion von 2022 betrachtet. Die BSW kritisiert die deutsche Unterstützung für Kiew scharf. Sie argumentiert, dass diese Mittel korrupten Oligarchen zugutekämen und die Ukraine zu einem autoritär regierten Staat führe.

Struktur und Mitgliederentwicklung der BSW

Die von Sahra Wagenknecht im Jahr 2024 gegründete Partei wird inzwischen von Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali geführt. Seit Oktober steht das Kürzel nicht mehr für Bündnis Sahra Wagenknecht, sondern einfach für BSW. Nach eigenen Angaben hat die Partei derzeit etwa 12.000 Mitglieder. Die Jugendorganisation der Partei verzeichnete in kurzer Zeit zwei Erfolge, die im Leitantrag genannt wurden.

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Für den laufenden Parteitag in Dresden sind insgesamt 660 Delegierte angemeldet. Die Debatte über die zukünftige Ausrichtung und die Zusammenarbeit mit anderen politischen Akteuren wird den weiteren Weg der Partei maßgeblich prägen. Die Spannungen zwischen der Führungsspitze und den kritischen Gründungsmitgliedern bleiben ein zentrales Thema der politischen Landschaft in Deutschland.