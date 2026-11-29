Die Mehrheit beim BSW-Parteitag lehnt eine schärfere Abgrenzung von der AfD ab. Für 30 Mitglieder ist damit eine Grenze erreicht – sie wollen ihre Partei verlassen.

Die Mehrheit beim BSW -Parteitag lehnt eine schärfere Abgrenzung von der AfD ab. Für 30 Mitglieder ist damit eine Grenze erreicht – sie wollen ihre Partei verlassen.

Dresden - Das sächsische BSW sieht nach dem Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit der AfD beim Bundesparteitag die politische Eigenständigkeit der Partei im Fokus.

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"Maßstab unseres Handelns sind unsere programmatischen Grundsätze und die Interessen der Bürger", sagten die beiden sächsischen Landesvorsitzenden Ronny Kupke und Jörg Scheibe laut einer Mitteilung. Bei der Durchsetzung seiner eigenen politischen Forderungen dürfe sich das BSW nicht selbst beschränken. Der Bundesparteitag in Dresden billigte am Samstag mit großer Mehrheit die neue Linie von Gründerin Sahra Wagenknecht. Der beschlossene "Magdeburger Weg" bedeutet: Das BSW will zwar keine Koalition mit der AfD und keine offizielle Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung.